Madre de Jenni Rivera revelará secretos en serie de televisión

La serie 'La Diva de la Banda' se estrenará el próximo año por Telemundo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (18/SEP/2016).- Las cosas en la familia de Jenni Rivera nunca han sido fáciles y ese drama que abraza a una familia inmigrante mexicana será contado en la serie que Telemundo prepara sobre la vida de "La Diva de la Banda" y que estrenará en el 2017.



De acuerdo con los familiares, uno de los secretos que revelará la teleserie es que su madre Rosa Saavedra pensó en abortarla pues se sintió que eso interfería con sus planes pues venía a trabajar a Estados Unidos para traer a sus dos hijos que ya tenía en México.



"Contar la historia de una artista perfecta sería fácil pero nada es fácil con la familia Rivera. Mami cuenta como tal vez no quería tener a Jenni que es una historia muy difícil de platicar", dijo en entrevista Rosie Rivera, la albacea del patrimonio.



"Mami es muy franca en decir que ella no estaba preparada como muchas mujeres enfrentamos el salir embarazadas y no es el tiempo para nosotros, pero fue el tiempo que Dios tenía planeado y son historias difíciles que tal vez nos van a criticar", señaló la directora de Jenni Rivera Enterprises (JRE).



La madre de Jenni, Dona Rosa Saavedra, quien también participó en la entrevista durante una visita a Miami, contó que tomaba pastillas que le recomendaban amistades y se sentaba en agua caliente "para que saliera".



"Lo que menos quería era salir embarazada, pues veníamos a la luchar a este país", señaló la también la madre de Lupillo y Juan Rivera, pero una vez que nació Jenni y vio que era niña dijo que le dio "sentimiento y dije porque quise hacer esto", refirió.



Tanto Rosie como "Doña Rosa" y toda la familia Rivera han participado con la escritora de la cadena para realizar el libreto de la serie que comenzará a rodarse probablemente en Los Ángeles o México y cuyos castings se realizarán desde diciembre próximo, señaló Rosie.



Abundó que a la familia le gustaría que fuera "Chiquis", la hija de Jenni, la que interpretara el papel de su madre, pero señaló que puede ser también una gran actriz o una desconocida.



"Jenni decía que Chiquis podía ser ella de joven en una película o en una serie, pero también sería bonito poder descubrir una actriz y que llegue a ser grande como lo hizo JLO con Selena", apuntó.



Explicó que la que quiera realizar el papel de su hermana tendrá que ser "100 por ciento mexicana y 100 por ciento americana, hablar español, inglés y saber moverse en un escenario".



"Queremos que los fanáticos vean a Jenni de niña de joven y de mujer en amor y desamor", refirió al subrayar que la novela no será una historia "suave" pues tendrá "cosas bonitas, feas y dramas".



"No creo que podamos ser suaves hablando de Jenni Rivera. Ustedes la conocían, ella enfrentó todo problema, era muy franca era muy clara y es lo que tenemos que contar", subrayó.



Rosie apuntó que JRE y Telemundo se han unido además para hacer una serie de conciertos "Jenni Vive" para recaudar fondos para Jenni Rivera Love Foundation, que inició hace años Jenni para abrir casas a hogares para madres solteras que tal vez sufran abuso doméstico.



Comentó que su padre, Pedro Rivera, y JRE manejan un disco de rap con temas de Jenni que con el tiempo va a salir en inglés. "Hace tiempo ella había comenzado ese proceso".



Cantautora, actriz, empresaria y activista de causas sociales, Dolores Janney Rivera Saavedra, su nombre real, vendió más de un millón de discos estando viva y un millón tras su muerte.



Se le ha etiquetado como la figura femenina más importante y de mayor venta en el género de la música regional mexicana. Su fortuna se calcula en 300 millones de dólares.