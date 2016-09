Yuridia recuerda a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional

La cantante le rinde homenaje al fallecido intérprete durante su show en el 'Coloso de Reforma'

CIUDAD DE MÉXICO (18/SEP/2016).- La juvenil cantante Yuridia rindió tributo esta noche al fallecido Juan Gabriel en el Auditorio Nacional en compañía de unos diez mil de sus admiradores.



Los fans ovacionaron a la cantante al salir en una plataforma que la elevó poco a poco, para abrir con el tema "Así se fue", la noche de este sábado.



Ataviada con un elegante vestido azul marino con lentejuela, la egresada de la cuarta generación de la Academia agradeció al público de la Ciudad de México por acompañarla en la aventura musical, para luego interpretar uno de los temas que la catapultó, "Ángel".



La cantante demostró porque es la única y mejor de más de 150 egresados de las diez generaciones del concurso de televisión, al provocar que el respetable cantara con emoción y sentimiento.



"Muy bien, muy bien", dijo, para luego volver a meter al público a su dinámica con la letra "Te equivocaste", misma que cantó desprendiendo el pareo que lucía, para quedar en un vestido ceñido de encaje y saludar de mano a los agraciados de contar con asientos de la primera fila.



Yuridia echó mano de las tablas que ha adquirido en 11 años de cantante profesional desde que salió ganadora del certamen de canto.



La originaria de Hermosillo, Sonora, recibió el espaldarazo de la también intérprete María José ex Kabah, con la que cantó a dueto "Lo que son las cosas", provocando con ello una nueva ovación de los asistentes, que no dejaron de corear a todo pulmón la letra de la canción con lo que cimbrando el Auditorio Nacional.



"A mí se me cumple un sueño, porque tienes una voz espectacular y porque desbordas talento", dijo María José, quien expresó su admiración con fuerte abrazo.



La académica despidió a la cantante María José con un "Gracias Majoza", para luego invitar a sus seguidores a corear un par de temas que escribió hace diez años:



"Ahora siguen un par de canciones que escribí hace diez años atrás, cuando era muy enamoradiza y me encantaba sufrir", dijo, tras lo cual interpretó "Noche de copas" y "Ahora entendí", esta última acompañada de cinco bailarines con el torso desnudo y cinco chicas con diminutos atuendos".



Posteriormente cantó el "Habla el corazón", un éxito del dueto sueco de pop rock Roxet, el segundo más exitoso en esa nación desde el grupo ABBA.



Yuridia se lució como nunca con cinco cambios de atuendo, para cantar "Maldita primavera", "Se va a terminar" y hacer un tributo al fallecido Juan Gabriel con "La muerte del alomo", y proyectar imágenes de Alberto Aguilera, que sirvieron para promocionar su último disco "6", donde incluye la letra del "Divo de Juárez".



La cantautora siguió con el apoyo incondicional del público al arrancar el canto del respetable con las letras "Si quieres verme llorar" y "Enamorada y herida", "Sin la memoria", "No sabía", "Ganas de volar" y "Bombón", estás con el tercer cambio de atuendo en color marfil.



Y siguió arrancando suspiros, ahora con un cuarto cambio de atuendo, con un elegante vestido en lentejuela azul, con remates en tul negro, para interpretar el tema "Alguna vez" y ligarse a la letra de "Me olvidaras".



Otra sorpresa de la noche fue cuando se escuchó la voz de Yahir, uno de sus grandes amigos, el campeón sin corona de la primera generación de la Academia, quien a dueto con la cantante interpretó "El alma en pie".



Yuridia cerró su presentación recordando a la "Reyna del Tex Mex", Selena Quintanilla, con un popurrí de ésta y con los temas "Déjame volver", "Ámame", "El me mintió" y "Ya es muy tarde".