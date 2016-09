Radio Kaos en madurez total

La agrupación que alcanzó su clímax en los noventas se presentará el 24 de septiembre en el Centro Cultural Breton

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- La vida del roquero es de excesos, o al menos éso es lo que se cree y David Pérez vocalista de Radio Kaos lo vivió en carne propia, sin embargo ahora solo enfoca sus energías en el regreso de su banda quienes estarán presentes este 24 de septiembre en el Centro Cultural Breton.

Con nueva producción bajo el brazo, nuevos integrantes y con una madurez alcanzada, la banda que en los noventas fue denominada como el 'Pearl Jam mexicano' se desempolva y muestra su propia identidad dejando atrás sus propios demonios.

Para nadie es un secreto que David Pérez -uno de los fundadores de la agrupación- estuvo en terapia intensiva intoxicado por alcohol, pero las ganas de volver a hacer lo que más ama en la vida lo salvó: la música.

'Todo o nada' es el nuevo material que se encuentran dado a conocer. "Costo mucho trabajo sacarlo, pero el resultado ha válido la pena', nos relata el cantante con gran humor anhelando ya tocar en la ciudad. Y es que hace más de 10 años que no se presentan en Guadalajara, pues justo fue el tiempo que la banda entró en su hibernación musical.

"¡Uy! la última vez que estuvimos por allá (Guadalajara) fue en un lugar llamado Lado B. para un show de Mtv al lado de Víctimas del Doctor Cerebro, La Lupita, Resorte, éso por 1997".

Esta nueva etapa se dio de forma natural. "Desde el primer ensayo con esta nueva alineación,(Levith Vega-batería, Yahir Vega-Bajo, Daniel Carranza-guitarra) hubo una muy buena vibra y sin pretensión alguna iniciamos a tocar entre amigos, a tener algunas tocadas y nos percatamos que el público nos recordaba, entonces nos pusimos como metas seguir roqueado pesado, volver a experimentar todo, grabar más discos y subirnos a tocar en vivo",

Pero para Radio Kaos hacer un disco por hacer no era una opción, la apuesta era volver a lo 'old' a la vieja escuela, apostarle a que la gente compre el disco en físico. Para ello, sabían que tenían que ofrecer algo de calidad, así pues, se reunieron con 13 pintores oaxaqueños, les mostraron la nueva música y con base a las sensaciones que les generaron, elaboraron el arte conceptual del disco. "Los 12 tracks son una montaña rusa que tiene, soledad, amor, estrés, irá, todo está conectado".

Lo clásico presente

Ante la pregunta ¿qué sientes al darte cuenta que el disco 'Botas negras' tiene ya 20 años?

David se llena de nostalgia y alegría pues a las tocadas van papás con sus hijos, y ambas generaciones vitorean la melodías, hecho que llena de emoción a los músicos."Es un disco emblema para nosotros, agradecemos que sean también para ellos".

En su presentación en el Breton estarán presente las rolas más importantes de sus tres producciones 'Botas negras', 1996; 'Radio Kaos', 1998; 'Out in the blue', 2003; en conjunto del nuevo material.

El Dato

En la velada también estarán 'Euridice', banda que al igual que Radio Kaos, inició su carrera en los 90´s como 'La muerte de Euridice'

Radio kaos y Euridice

24 de septiembre

Centro Cultural Breton (Juan Manuel 175) Preventa $80 / Día del evento $100

$80 preventa

$100 día del evento

La preventa estará disponible en el CC Breton a partir del 22 de septiembre. Evento para todas las edades.

