Edith Márquez refrenda amor por México

La cantante llena el Auditorio Nacional con concierto de su gira 'Mis emociones Tour'

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2016).- La intérprete mexicana Edith Márquez demostró su orgullo por México y por la música, durante un concierto en el Auditorio Nacional.

En el marco de su gira "Mis emociones Tour", esta noche estuvo acompañada por su hijo Sebastián y amigos como Los Yónic's, Fernanda Castillo y Lorenzo Méndez, vocalista de la Original Banda Limón.

Durante casi tres horas de concierto en el que el principal festejado fue México, se escucharon más de 30 canciones en los géneros pop, mariachi y banda; Márquez celebró con su público tres décadas de trayectoria, en la que es notaria la madurez artística que ha adquirido.

A las 20:10 horas apareció en el escenario ataviada con un elegante traje blanco para iniciar la velada con el tema "Acostúmbrame al cielo" y siguió con "Por hablarle de ti", ambos temas de sus primeros éxitos como solista.

"Muy buenas noches. Siempre he dicho que con el paso de los años uno se vuelve más sensible y al ver esta noche uno de los recintos más importante lleno, siento una satisfacción muy grande y por eso sigo dedicándome a lo que más me gusta, que es cantar, y con todo mi amor y mi corazón hemos preparado algo muy especial", señaló.

"Dejémoslo así" y "Ese beso" fueron coreadas con intensidad por el público, lo que evidentemente emocionó a la Márquez, que hizo gala de una potente voz en la que resaltan sus tonos graves.

"No te preocupes", "A quien quiero mentirle", un popurrí en el que recordó temas como "Que corra el aire", "Me voy", "Cuando grita la piel" y "Esta vez" fueron los cortes musicales con los que los "marquezos" disfrutaron de su cantante.

Ella celebró que el Coloso de Reforma estuviera llena en una fecha cívica especial, en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Los primeros invitados de la noche fueron Los Yónic's, con quienes interpretó "Palabras tristes" con "gran privilegio" y la emoción por unir su sensibilidad con "el maestro" José Manuel Zamacona, líder de esa agrupación musical.

Con su primer gran éxito como solista: "Mi error, mi fantasía", canción extraída de "Frente a ti", el primero de sus 12 álbumes de estudio, finalizó el bloque de pop.

Márquez se manifestó bendecida por Dios por tener salud, a su familia y el aplauso el público.

A continuación llegó el espacio dedicado a la música mexicana, por lo que apareció el mariachi Los Gallos de México con "El son de la negra".

Para resaltar su amor por México y su música, apareció Márquez ataviada con un vistoso vestido rojo en el que resaltaba los bordados dorados para iniciar el bloque con "Nubes negras" y seguir con temas del gusto popular como "Llamarada", "Sin él", con el que logró que sus "marquezos" iluminarán el recinto con sus celulares.

Para recordar a la "española más mexicana", Rocío Dúrcal, la cantante presentó una versión de "Frente a frente", de Juan Gabriel, así como "La gata bajo la lluvia".

Con la segunda invitada, Fernanda Castillo, Márquez cantó a dueto "Quieres ser mi amante", autoría del español Camilo Blanes, quien la dio a conocer en 1974; en esta noche de grandes canciones también se incluyó en el repertorio "Quiero abrazarte tanto", del cantautor hispano Víctor Manuel.

Uno de los momentos especiales de la noche fue cuando recibió en el escenario a su hijo Sebastián, para el que pidió "una calurosa bienvenida" y con quien compartió "Te quise olvidar", una canción que incluyera Juan Gabriel en su disco "Los Dúo 2".

El momento emotivo fue cuando le rindió tributo al recientemente fallecido "Divo de Juárez", por lo que se escucharon "La muerte del palomo", "Ya lo sé que tú te vas", "Abrázame muy fuerte", "He venido a pedirte perdón" y "El Noa Noa", con las que puso a bailar al público; cerró el homenaje con "Amor eterno", que conmovió a Márquez hasta las lágrimas.

Para finalizar el bloque y con gran orgullo, la intérprete hizo que el Auditorio Nacional retumbara con "México lindo y querido.

El tercer bloque de la noche fue con acompañamiento de banda, que puso el toque festivo con "El Sinaloense".

Con un atuendo al estilo norteño, en el que combinó sombrero y pantalones negros con un saco bordado, inició con el tema "Por qué me habrás besado", el cual popularizó en la década de los 80 Rocío Jurado al lado de Juan Pardo.

Siguió con "Inolvidable"; "Basta ya", de Marco Antonio Solís; "Vas a llorar" y "Mi fracaso", otra canción más con la que recordó a Alberto Aguilera Valadez.

"Hasta que amanezca" dio entrada al cuarto invitado de la noche: Lorenzo Méndez, vocalista de la Original Banda Limón, con quien unió su talento en la canción "Hasta que amanezca", autoría de Joan Sebastian.

Para finalizar la velada, a las 22:39 horas, Márquez incluyó "Mírame", incluida en su primer disco como solista "Frente a ti"; así como, "Que sabe nadie", grabada en su reciente placa discográfica "Emociones II" y que popularizara Raphael, "El Divo de Linares" en la década de los 80.