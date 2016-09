Bill Murray será barman por dos días

El actor trabajará en la barra del restaurante de su hijo en Brooklyn este viernes y sábado

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (16/SEP/2016).- Algunos afortunados en Nueva York verán un rostro familiar sirviendo bebidas este fin de semana, cuando Bill Murray trabaje como camarero en el restaurante de su hijo en Brooklyn.

Time Out New York dice que Murray se instalará en la barra del restaurante 21 Greenpoint desde las 7 p.m. el viernes y sábado. El hijo del actor, Homer, es copropietario del establecimiento. Time Out dijo que el evento privado es solo por invitación.

Murray tiene experiencia como barman. Una vez sirvió tragos de tequila en Austin, Texas, durante el festival South by Southwest. También repartió Bloody Marys a admiradores en el torneo de golf National Pro-Am de Pebble Beach en California a principios de este año.