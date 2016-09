Se busca comediante

Comedy Central sale de gira en busca de las próximas estrellas del humorismo; este sábado asiste al 'casting'

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- El género de stand up ha ganado mayor popularidad en los últimos años. No sólo con el público ávido de este tipo de contenidos; también con nuevos representantes de este formato de comedia.

Por ello, el canal de Comedy Central salió de gira por México en busca de los próximos humoristas. Cinco ciudades son las destinadas a tener un casting público, en donde cuatro experimentados comediantes escucharán las propuestas locales. Alexis de Anda, Manuna, Berth Oh y “El Diablito” agarraron una Van —vehículo familiar — para recorrer los caminos del país… Y de ciudad en ciudad vivirán la aventura que compartirán a manera de reality show con once episodios de una hora cada uno —el inicio de las transmisiones aún está por definir—.

Esta semana le tocó a Guadalajara, y EL INFORMADOR se encontró con Berth Oh y “El Diablito” en una barbería de la ciudad durante la grabación de algunas escenas donde compartieron detalles de lo que será el nuevo programa: “Me siento en prisión: me van a rapar, me van a tatuar…”, bromeó “El Diablito”, siempre con buen humor.

De la forma en que llegaron hasta la ciudad, en la que estarán para un casting (además de pasarla bien), nos comentaron que el recorrido comenzó con un pequeño desvío: “Agarramos la ruta por Querétaro, nadie hace eso… Unas 17 horas”, afirmó el comediante. Además: “Venimos en una combi vieja, a penas sirve, se ponchó la llanta… Pero ya llegamos a Guadalajara”, dijo Berth Oh.

De ese periplo en carretera, “El Diablito” comentó algunas dificultades: “Yo no manejo estándar, puro automático, ¡Manuna ni maneja!”. El encargado de tomar el volante es Berth Oh, de quien dijo “Es buen amigo, y es buen chofer”.

Sobre la dinámica grupal que han adoptado, la química entre los cuatro comediantes se pronostica como un buen motor para un "docureality" muy divertido. “El Diablito” dijo: “Está fuerte la convivencia, está chido, cada uno trae su rollo distinto. Cada quien aporta algo diferente, si todos fuéramos iguales sería una verdulería”. Por su parte, Berth Oh comentó: “Somos cuatro bien diferentes: Manuna es como una caja de joyería, dicharachero, alocada, buena personalidad”, “Es como Juan Gabriel”, interrumpió el Diablito.

Aclimatándose con el calor citadino, el par de comediantes recordaron la noche anterior, donde entre copa y copa en el bar retaron a los comensales de la mesa contigua: a cambio de un beso “de piquito” con Manuna, el vecino recibiría un beso de Alexis. Aceptó el reto, aunque la intensidad con la que agarró a la comediante le mereció un par de cachetadas. La escena, que no pasó a mayores, se podrá ver en el reality.

No apto para cantantes

Sobre la actividad que se llevará a cabo este sábado 17 en el Foro FX, el par de comediantes adelantó: “Se va a escoger a los que nos gusten y nos los vamos a llevar al DF”, dijo Berth Oh; “Vamos a hacer un show con lo mejor de cada lugar… La idea es que hagan una rutina, lo que sepan hacer…”, añadió el Diablito. Eso sí, no hay exigencias definidas, pueden ir standuperos; incluso, payasos, aunque “El Diablito” bromeó: “Hay unos payasos que son muy…”. Eso sí, el requisito es llegar con una propuesta divertida.

Durante la charla con este medio, los comediantes mandaron un mensaje para quienes los acompañaron por Facebook Live: “Para que la banda chistosa de Guadalajara le caiga… Esperamos vernos, acá andaremos buscando un comediante”. Y aunque la comedia y el canto tiene fronteras, “El Diablito” fue muy claro en su mensaje: “Recuerden que esto es para buscar a un comediante, ¡no es La Voz! No vayan a llegar a cantarnos ahí. Preparen su show, en una de esas nos los llevamos al DF junto con nosotros”.

ASISTE

En busca de los próximos humoristas, con Alexis de Anda, Manuna, Berth Oh y el Diablito. En el Foro FX — Av Xochitl 4385, Prados Tepeyac, 45050 Zapopan, Jal. Cerca de la UNIVA—. A partir de las 9:00 horas. Sábado 17 de septiembre.