¿Qué hacer en Guadalajara del 16 al 22 de septiembre?

Agenda del ocio y entretenimiento en la Zona Metropolitana

• El Ballet de Jalisco presentará una nueva versión de Don Quijote, en la que se hace un homenaje a Miguel Cervantes de Saavedra por su 400 aniversario luctuoso • Paco Rentería presentará al público tapatío su más reciente producción The Best • MSTRKRFT es el dueto canadiense se presentará únicamente en Guadalajara en el marco de su gira por el país • Daniel Sosa es un comediante de stand up que visita tierras tapatías para ofrecer su espectáculo Sosafado y finalizar su tour homónimo