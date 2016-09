DiCaprio y Google lanzan mapa virtual de la pesca comercial en el mundo

La página permite seguir a todos los grandes barcos pesqueros comerciales en tiempo casi real

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/SEP/2016).- El actor Leonardo DiCaprio anunció hoy el lanzamiento de una página web que permite seguir la pista a todos los grandes barcos pesqueros comerciales del mundo a tiempo casi real, algo que el intérprete espera que ayude a "proteger" unos océanos cada vez más frágiles y amenazados por la pesca ilegal.

La herramienta gratuita, accesible en www.globalfishingwatch.org, es fruto de una colaboración entre Google y las organizaciones Oceana y SkyTruth, con el apoyo de la fundación Leonardo DiCaprio y otras asociaciones dedicadas a la conservación medioambiental.

"Espero que esto aliente a ciudadanos de todo el mundo para que se conviertan en poderosos activistas" a favor de la protección de los océanos, dijo DiCaprio durante la III Conferencia Internacional "Nuestro Océano", que se celebra hoy y mañana en Washington.

El ganador del Óscar, que lleva años promoviendo la lucha contra el cambio climático, opinó que las "medidas innovadoras" son la única forma de salvar el océano, que "ya no puede soportar el nivel de contaminación" al que está expuesto por la acción humana.

"No habrá maravillas que descubrir en el océano para nuestros hijos y nietos si no nos obligamos a ser más audaces y tomar medidas ahora para proteger nuestros mares antes de que sea demasiado tarde", advirtió el actor.

El mapa virtual lanzado hoy muestra "la aparente actividad pesquera de 35 mil buques pesqueros comerciales que operan en todo el mundo" a tiempo "casi real", y se actualizará regularmente para mostrar nuevos barcos y reflejar la actividad pesquera desde 2012, según un comunicado publicado por las organizaciones implicadas.

"Global Fishing Watch es una herramienta poderosa para ayudar a restaurar nuestros océanos, porque permitirá a los gestores de pesquerías entender y manejar mejor la actividad pesquera en sus áreas y también ayudará a las agencias gubernamentales a combatir la pesca ilegal", indicó el comunicado.

La aplicación se alimenta de datos públicos por del Sistema de Identificación Automática (AIS, por su sigla en inglés), recolectados por tierra y por satélite, para mostrar a dónde se dirigen los barcos pesqueros.

DiCaprio aseguró que al rodar un nuevo documental sobre cambio climático, "Before the flood", pudo comprobar cómo en los arrecifes de coral de las Bahamas no hay "ni un solo pez a la vista, es un cementerio".

"Ese es el estado de la mayoría de los arrecifes de coral del mundo, son ecosistemas que hemos destruido", lamentó.