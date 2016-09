Fenómenos paranormales recargados

'Extranormal Punto 2' regresa a la señal nacional y el equipo que lo realiza comparte las novedades de esta nueva etapa

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- ¿Por qué a la gente le gustan los fenómenos paranormales? Desde la perspectiva de James Randi, escritor canadiense, es por el miedo a la muerte, “a las personas les gusta creer en lo woo-woo porque así pueden creer en la vida después de la muerte. Es lo que está en el fondo, la idea de que nunca morimos y de que viviremos eternamente en el cielo, el infierno o donde sea que vayamos”. Y ya sea por este u otro motivo la realidad es que uno de los programas favoritos de la televisión nacional es “Extranormal” —emisión ya que tiene nueve años de trayectoria—.

Por el momento sólo se trasmite en Estados Unidos y América Latina, a través de Azteca América, pero ya se dio luz verde para que el formato regrese a la pantalla nacional. El mérito es importante porque comenzó como un programa local —que se sigue filmando en Guadalajara— pero de nueva cuenta el público podrá verlo en toda la República Mexicana.

Aún no tiene definida su fecha de estreno, pero Laura Rivas —parapsicóloga del programa— adelanta que será en este año y en una fecha conmemorativa para México. Los conductores y especialistas del programa están echando toda la carne al asador para ofrecer a la audiencia un contenido renovado con nuevas secciones, y en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Laura, Octavio Elizondo, Minerva Aponte, Kriselle Luna y el productor Leonel Pérez cuentan los pormenores de esta nueva aventura que sería la segunda temporada recargada, “Extranormal Punto 2”.

“Octavio Elizondo y yo somos pioneros en esto, son nueve años de ‘Extranormal’, empezamos en tele local, de ahí nos fuimos a nivel nacional y ahora estamos muy fuertes en lo que es Estados Unidos y Centroamérica. Es un honor estar en este panal de expertos, en este ‘Punto 2’ vienen cambios importantes. Ya vamos a entrar a nivel nacional, hay nuevos integrantes y nuevas investigaciones internacionales. Sigue nuestro Master Producer que es Jorge Omar, quien fue el patriarca, el que inició esto y es la mano que mece esta cuna. Y ahora Leo, quien es esa parte fresca y joven y que le imprime los cambios con nueva imagen”, comparte Laura.

Entre los cambios que tiene el show ahora que entre a nivel nacional —en EU y Centroamérica se seguirá transmitiendo— está una sección sobre sueños que es de la propia Laura, y otra en armonización que es de Octavio. Además, Kriselle continúa con sus investigaciones de campo, realizando búsquedas de apariciones, fantasmas y demás; también regresará Laura a mantener contacto directo con estas energías; hace mucho que no lo hacía, pero ya se siente preparada para volver al ruedo.

En contacto directo con las energías

Octavio y Kriselle ahora mismo son quienes tienen el contacto directo con los casos, señalan que si contaran todo lo que les ha sucedido no les alcanzaría el día, pero es parte de ofrecer un proyecto novedoso que también apuesta por los contenidos en plataformas digitales ahora que el comportamiento de consumo del público cambiaron. “Las investigaciones son muy apasionantes; tenemos la camisa súper puesta para salir cada noche a investigar como equipo, nos metemos a lugares abandonados que energéticamente son muy pesados y terminamos bastante desgastados porque no es un juego, no es fácil meterte con energías de todo tipo, de bajo astral, con demonios incluso”, explica Kriselle.

Para Octavio, que tiene más de ocho años en el programa, el factor sorpresa nunca se ha ido. “Esto te deja la oportunidad de entender el fenómeno paranormal, llevarle a la gente la evidencia de que hay otra dimensión que existe y lo más importante es conocer a la gente que nos sigue porque gracias a ellos el programa continúa”.

Rostros frescos

Minerva se incorpora como la nueva presentadora de la emisión, adelantando que también ella podría salir a la calle para encontrarse con historias: “Yo estoy muy feliz desde que supe lo grande que es ‘Extranormal’ y del éxito que tenía, porque han tratado de sacar programas similares y no lo han logrado. ‘Extranormal’ somos todos los que estamos llevando a cabo este proyecto, todos estamos entregados, enamorados; es un programa donde llevamos lo paranormal, pero siempre es el público el que tiene la última palabra. Nosotros no aseguramos absolutamente nada, tenemos dos especialistas con una trayectoria impresionante —Laura y Octavio— y Kriselle que hace las investigaciones trabajando sin parar”.

Minerva explica que el propósito de ‘Extranormal’ es conseguir respuestas sobre las dudas que todos en algún momento de su vida se han hecho con respecto a lo paranormal, “todos queremos saber qué significa un sueño, eso a la gente le encanta, también quieren saber cómo encontrar un equilibrio en su vida”.