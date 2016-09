La fascinación por 'El Centauro del Norte' ha llevado a productores a retratar en pantalla su historia desde hace 80 años, y el 18 de septiembre comenzará una serie sobre él

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- Pancho Villa gozaba ver a los camarógrafos intentar filmarlo cuando éste cabalgaba a toda velocidad; disfrutaba pasar frente a ellos levantando una gran polvareda que impedía retratar su figura con nitidez… Los cineastas norteamericanos le gritaban: “Despacio, general, por favor”. Con el tiempo se acostumbró a posar para las cámaras; incluso, en 1914 firmó en Chihuahua, un contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation.

Es así como la figura del llamado “Centauro del Norte” se convirtió en una fascinación para directores de cine y televisión y muestra de ello es que 18 de septiembre a las 22:00 horas por Discovery llega la producción “Pancho Villa: Se busca vivo o muerto”.

El encargado de dar vida al revolucionario es Enoc Leaño, quien fue dirigido por Carlos Bolado. Leaño comparte créditos con Emilio Echevarría, encargado de interpretar a Venustiano Carranza.

¿De qué trata “Pancho Villa: Se busca vivo o muerto”? La historia se remonta a los sucesos ocurridos en 1916, tras el ataque de Villa a Columbus, en lo que a la fecha sigue siendo la única invasión en territorio estadounidense. Villa fue perseguido por el Ejército de Estados Unidos (en una expedición que fracasó, pues jamás fue apresado)… Todo esto mientras también huía de las fuerzas armadas mexicanas, comandadas por Carranza.

En entrevista con EL INFORMADOR, Enoc paltica sobre este proyecto, en donde interpreta por tercera vez a Villa. Sobre su relación con el director, comentó: “Es muy estrecha, ya es la cuarta ocasión en la que trabajamos juntos. Tres de los proyectos que hemos trabajado son históricos”.

La presencia de Bolado en la dirección fue un factor para que Enoc se sumara al proyecto: “Tenemos muy buena comunicación, trabajamos bien: es inteligente, culto; llega con la tarea hecha. Uno siempre busca trabajar con sus iguales”. Al ser la tercera vez que da vida a Doroteo Arango, alias Pancho Villa, Enoc busca no encasillarse y actuar como ya lo hizo: “El reto principal es ése: no caer en el encasillamiento. Como ya lo hice una vez no hacerlo igual siempre, darle frescura, darle esa tridimensionalidad, para que en realidad veamos un personaje en carne y hueso, no una estampita de papelería”.

Además de retratar una época diferente, hubo mucho trabajo de investigación que se refleja en el guion. Su objetivo fue ponerse “en las espuelas de mi general. Darle veracidad a un momento tan crítico… Un ser tan brillante como él; perseguido por el ejército carrancista, por el ejército estadounidense. No son momentos de gran brillo, pero sí de gran inteligencia, de calidad, con gran popularidad entre la gente”.

Para el histrión, la diferencia entre interpretar un personaje histórico y uno cien por ciento de ficción, surgido de la imaginación del guionista, es mucha: “Un personaje de ficción es más sencillo, no hay referente, nadie compara, nadie puede decir que no se parece. Aquí el problema con mi general es que está en el imaginario colectivo, es parte de nuestra cultura, de nuestro vocabulario, con algunos de sus refranes. Incluso, hay fotografías y algunas imágenes de un cine muy primario; contra eso competimos, contra la imagen que ya tiene la gente. Es un trabajo mucho más demandante, en la medida de que tenemos que cubrir la imagen y luego darle la interpretación”, afirmó.

De guionistas e historiadores

A propósito de la investigación de quienes trabajaron el guion, Enoc afirmó: “Es un ejército también. Dos de los colaboradores los conocí hace unos años, en Chihuahua. Hay un especialista en historia militar, que es militar de hecho. Es gente que aporta mucho al proyecto, que da su punto de vista, lo importante es que son varios: el público tiene opciones de ver las diferentes versiones de la historia”.

Para Enoc Leaño, este tipo de producciones satisface a un público mexicano ávido de buenos contenidos, a la par que despierta la conciencia social: “Pasamos por una situación de depresión nacional: hay que recordarle a la gente que hubo y que hay mexicanos que ponen el nombre de México en alto. Al ver lo que hizo un héroe mexicano a 100 años de distancia, y que hizo todo eso sin educación, que venía del pueblo, ¿por qué nosotros que somos universitarios no vamos a poder hacer algo bueno por México?”.

Actualmente Enoc está muy activo en actuaciones: en televisión continúa con las producciones “Despertar contigo” (telenovela), “La Hermandad” (serie) y con “Los Gastronautas” (serie gastronómica). En cine está en cartelera “La delgada línea amarilla”. En sus proyectos a futuro está filmar un largometraje a principios del próximo año, ya que últimamente sólo ha filmado cortometrajes.

LA FRASE

“Si sienten que la vida los patea, lean la vida de Pancho Villa y encontrarán un manual de superación personal”.

Enoc Leaño.

PARA FANS

Villa encarnado por otros actores

• Domingo Soler, en “Vámonos con Pancho Villa” (1936).

• Maurice Black, en “Under Strange Flags” (1937).

• Louis Álvarez, en “Con los Dorados de Villa” (1939).

• Pedro Armendáriz en muchas ocasiones (“Así era Pancho Villa” de 1957, “Vuelve Pancho Villa” de 1950, entre otras).

• El ganador del Oscar Yul Brynner actuó en “Villa cabalga” (1968)

• Telly Savalas, en “El desafío de Pancho Villa” (1972).