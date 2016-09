Los Hijos del Señor tendrán show en Las Fiestas de Octubre

La agrupación se presentará el día 12 de octubre en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- Con 16 años de trayectoria musical, Los Hijos del Señor, es una agrupación que ha sabido colocarse en el gusto de la audiencia, porque ofrecen temas románticos, despechados y picaros, pero también ofrecen letras que reflejan el sentir de la sociedad en cuanto a violencia y factores sociales se refiere. En entrevista con EL INFORMADOR, Regino Valenzuela, bajo sexto de la alineación comparte que formaran parte del cartel de Las Fiestas de Octubre que están próximas a realizarse, la fecha será el día 12 en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez.

"Estamos preparados para eso y más. Gracias a Dios estamos bien consolidados como empresa y como grupo y lo demostramos este lunes pasado en Zacatecas en el Multiforo, estaba a reventar el lugar. Hay que estar actualizados con todo, para seguir con este recibimiento, sobretodo conectados con los medios de comunicación. Y en este concierto (el de Las Fiestas de Octubre) vamos a estar cantando nuestros éxitos como el más nuevo que se llama 'Qué bonito es lo bonito' y nuestro temas 'La mala', 'Hola corazón', 'Quisiera' y 'Shot' que grabamos a dueto con Remmy Valenzuela".

Como parte de las nuevas formas de consumo, Los Hijos del Señor se suman a la lista de cantantes y agrupaciones que ya no trabajan en discos físicos como tal, ahora se rigen bajo el esquema de sencillos, como el que actualmente promocionan, 'Qué bonito es lo bonito', sin embargo, están siempre ofreciendo canciones nuevas que se queden en la memoria de la gente.

Sobre seguir cantando corridos y temas que hablan sobre violencia, Regino comparte que ellos no le cantan a nadie en especial, no se meten con nadie y no tienen problema alguno con nadie, sin embargo hay un público que busca estas canciones y ellos no les pueden negar el derecho de ofrecerlas, lo que sí es que son respetuosos de la ley y donde no los dejan interpretar este tipo de temas, ellos acatan la ley.

"Nuestro objetivo es cantarle al amor y a las mujeres, pero hay mucha raza a la que le gustan los corridos y no podemos suprimir eso de raíz, de hecho vamos a estrenar un corrido la próxima semana que se llama '24/7 al pendiente' se va a lanzar en las redes sociales y es una composición de nuestro compañero baterista Edgar Buelna alias 'El Chikilin'y habla de la situación que se vive actualmente en la calle".

Mañana jueves cantarán en Celaya, Guanajuato para celebrar el Grito de Independencia, el viernes 16 viajan a Querétaro y de nueva cuenta vuelven a Guadalajara para tomarse fotografías que serán parte del nuevo sencillo que están por grabar, del cual no tienen muchos detalles porque están analizando que canción será.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA