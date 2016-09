Primera esposa de Prince publicará sus memorias

'The Most Beautiful' de Mayte García será publicado en abril de 2017

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (13/SEP/2016).- La actriz, cantante y bailarina Mayte García, quien fue la primera esposa de Prince y su musa, escribe un libro "íntimo de memorias".

La editorial Hachette Books confirmó que "The Most Beautiful" de García será publicado en abril de 2017. El título recuerda el éxito de Prince de 1994 "The Most Beautiful Girl in the World", que fue inspirado por García.

García y Prince, quien falleció en abril, se casaron el Día de San Valentín en 1996 y al poco tiempo esperaban a su primer hijo. Pero el bebé murió a una semana de nacido y García perdió a otro bebé por un aborto espontáneo. La pareja se divorció en el 2000.

En un comunicado divulgado a través de Hachette, García dijo que ella y Prince tenían "una conexión casi fuera de este mundo" y que ella quería compartir su historia incluyendo "los buenos y malos momentos".