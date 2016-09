Amanda Seyfried, comprometida con Thomas Sadoski

La actriz se casará con el también actor a menos de un año de relación

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (13/SEP/2016).- La actriz estadounidense Amanda Seyfried, protagonista de filmes como "Mamma mia!" y "Cartas a Julieta", se comprometió en matrimonio con el también actor Thomas Sadoski, después de menos de un año de relación.



Uno de los representantes de la actriz confirmó la noticia a la revista "People"; sin embargo, no ha abundado en detalles de la unión: la pareja se conoció mientras trabajan en el "show" de Broadway "The way we get by", en 2015; sin embargo, la química surgió hasta que coincidieron en el filme, "The last word".



Esta será la primera vez que Seyfried se una en matrimonio. En el pasado tuvo noviazgos con los actores Dominic Cooper, con quien salió por tres años; Justin Long, con quien mantuvo una relación de dos años y con Ryan Phillippe, ex marido de Reese Whiterspoon.



Mientras que para Sadoski, representa su segundo enlace coyugal, el año pasado se divorció de Kimberly Hope, con quien estuvo casado ocho años.