Tapatíos elevan la temperatura en MTV

Inicia la cuenta regresiva para que comience el reality show, 'Are You The One? El Match Perfecto', y tres representantes jaliscienses van por los 150 mil dólares

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- El próximo 20 de septiembre a las 21:00 horas se estrena “Are You The One? El Match Perfecto”, primera versión de MTV para América Latina y que ha tenido mucho éxito en sus versiones extranjeras. El reality, que se desarrolla en República Dominicana, presenta a 20 jóvenes —10 mujeres y 10 hombres— quienes buscan el amor. Son 12 concursantes de México, seis de Colombia, un argentino y una tica, quienes también van por un premio de 150 mil dólares.

Es decir, no es que una sola pareja se llevará el monto en efectivo, para poder ganar tal cantidad de dinero, se tienen que formar 10 parejas, por lo que en el programa —conducido por el actor Roberto Carlo— cada semana se realizará una ceremonia para hacer el match, los concursantes podrán escoger a quienes ellos creen que es su media naranja. Si todos coinciden, todos ganarán el dinero, pero si tan sólo una pareja falla en formarse, perderán todos. Sólo hay 10 ceremonias para lograr que esto funcione.

Pero las sorpresas ahí no paran, de los 12 mexicanos que participan, tres son tapatíos, y en entrevista y shooting exclusivo para EL INFORMADOR, conversamos con ellos. Se trata de Andrés De la Mora de 22 años, Diego Contreras de 27 y Daniela Pillot de 27.

“Somos 20 personalidades muy diferentes, hay arquitectos, —yo por ejemplo— soy financiero, hay actores, productores de música, psicólogos e influencers, de todo, nosotros somos la ‘mafia tapatía’”, comparte Diego, quien señala que él se incorporó al proyecto luego de que los productores vieron su perfil de cuando participó en “Acapulco Shore”.

“Se quedaron con mi contacto y me marcó una chica de la producción para hacer un casting. A mí no me latía porque luego de estar en ‘Acapulco Shore’ este tipo de cosas se prestan para medio quemar tu imagen y denigrarla, pero este programa está más light y vives con tantas personas que sigues siendo tú”.

En tanto, Daniela recibió una llamada también para invitarla a realizar el casting. “Fue el día de mi cumpleaños y (le preguntaron) que si me interesaba el reality, que es de encontrar el amor, me mandaron la información y viendo más o menos, se me hizo muy divertido, soy mucho de cada oportunidad que se me da y la tomo, era una experiencia muy padre”.

Finalmente, Andrés, recibió la invitación por Instagram. “Yo estaba en mi oficina trabajando, me llegó un mensaje de un chico que me dijo que le gustaba mi perfil y que era para un reality de MTV, y dije ‘veamos qué onda, lo voy a hacer y quedé’”.

Mucha diversión

Los tres tapatíos comparten que se divirtieron mucho durante la grabación del programa, comentaron que de las cosas más interesantes que se llevan es la multiculturalidad de los demás chavos que estuvieron con ellos, su acento, las bromas, los hábitos y la amistad.

“Es muy divertido convivir con tantas personas encerradas en una casa, es una locura. Yo no puedo vivir con mis dos roomies, ahora imagínate con 19 personas, hay momentos que estás muriéndote de risa, momentos de estrés donde todo están peleados, hay mucho drama”, dice Diego y Daniela lo apoya.

“Lo de los hábitos fue lo más difícil porque cada quien está acostumbrado a sus cosas y de repente no falta uno que sea más desordenado o flojo, obsesionados con la limpieza”. Todos tenían que colaborar en la limpieza de la casa y en hacerse de comer entre otras actividades.

¿Encontraron el amor?

Daniela, Andrés y Diego no pueden revelar detalles del programa, pero aseguran que el público se va a divertir mucho: “El reality es de encontrar a tu pareja ideal, a base de pruebas psicológicas, se trata de ir averiguando quién es pareja ideal y una vez que alguien lo averigua, se va de luna de miel, porque se supone que ya encontró su amor, pero siguen estando dentro (del juego). Todos tenemos que trabajar como equipo, llevarnos bien porque tenemos que ganar todos”.

Un host muy cool

“Are You The One?” es también una gran oportunidad para Roberto Carlo —el host del reality—: “Me cae muy bien Roberto, es un niño muy profesional, hizo muy bien las cosas”, comenta Daniela.

“Se le nota la simpatía, en cuestiones del programa es el alguien que se le ve el carisma y la emoción, nos apoya mucho”, finaliza Diego.

¡CONOCE A LOS TAPATÍOS!

• El Músico

Andrés tiene 22 años y le interesa la música. “Me iré a vivir a la Ciudad de México, estudiaré actuación y estoy componiendo mis rolas. Estoy en una academia de canto y grabando en el estudio, me gusta el pop latino”.

• La modelo

Daniela Pillot tiene 27 años y le gusta la actuación. “Yo estudié publicidad y modelo; tengo proyectos en puerta de actuación, quiero dejar que comience esto, para después meterme a full con las oportunidades que vaya analizando”.

• El financiero

Diego Contreras interesado en las finanzas. “Yo no voy por el ámbito del espectáculo, no es que no me interese, pero yo soy licenciado en finanzas y me gusta lo que hago, la chamba que tengo, me gusta romper esquemas”.

MÁS CONCURSANTES

• Saúl Millares de 27 años (Argentina)

• Esteban López de 29 años (Colombia)

• Roberto Grecco de 27 años (Colombia)

• Christian Daniel Moreno de 27 años (Colombia)

• Jesús Julián Soto de 24 años (México)

• Rogelio Rodríguez de 26 años (México)

• Juan Carlos Ramírez de 25 años (México)

• Jhonny Prado de 25 años (México)

• Katherine Mora de 25 años (Costa Rica)

• Jennifer Andrea Quintero de 23 años (Colombia)

• Rosita Arias de 27 años (Colombia)

• Edna Ferrini de 25 años (Colombia)

• Aída Rojo de 19 años (México)

• Natalia Catalá de 23 años (México)

• María Fernanda Morales de 23 años (México)

• María José Sánchez de 27 años (México)

• Marcela Abreu de 28 años (México)