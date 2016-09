Fey, más digital y menos física

La intérprete de 'Muévelo' dará un concierto en Guadalajara el 5 de noviembre en el Telmex; por el momento, se concentra en el streaming

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Con más de dos décadas de carrera musical, Fey es de las figuras que ha sabido avanzar con el mercado musical. La cantante primero fue un ejemplo para miles de adolescentes en la década de los noventa; cuando dejó esta etapa comenzó una nueva donde el dance y los sonidos anglo fueron parte de su propuesta.

Fey está consciente de los cambios en la industria musical, por eso es que ahora enfoca sus energías en el streaming, y en entrevista con EL INFORMADOR comparte que ya no hará discos físicos, salvo por alguna cuestión especial. Para muestra su nuevo sencillo “Amo” —de tintes dance—, que fue publicado en plataformas digitales y redes sociales y ya está en el top ten de las listas de popularidad; incluso, en esta nueva faceta de su carrera, se dio el lujo de explorar nuevos sonidos como la bachata en un dueto con Lenny de la Rosa que lleva por nombre “No me acostumbro”.

“Yo no tengo disco, de repente puedo sacar un paquete especial para un ocasión bonita o sorpresa, pero discos como tal ya no hago, me estoy dedicando a hacer música cada cierta cantidad de meses, sacar un sencillo nuevo que voy preparando y es lo que hice en este caso con ‘Amo’ que acaba de salir; hoy en día ya todo es digital”.

Fey explica que sacar nueva música cada cierto periodo es más atractivo que hacer un disco al año: “Creo que es más fácil hoy en día lanzar varias canciones y enseñárselas a tu público cada vez que están listas en lugar de esperar tanto tiempo para tener que mostrar 14 nuevos temas. Entonces, este es mi nuevo sistema, soy una persona que me gusta ver cómo se desarrolla el futuro, aprender cosas nuevas y hoy en día las redes sociales son un arma maravillosa”.

Concierto de primera línea

El 5 de noviembre, en el Auditorio Telmex, la intérprete de “Azúcar amargo” ofrecerá una retrospectiva de su carrera musical, pero llevada a los sonidos del presente con un show vanguardista donde lo visual también es muy importante. “Tengo mucha gente que me guía increíble, porque yo soy de saber qué es lo que quiero y cuando me junto con creativos que logran aterrizar las ideas es lo mejor que me puede pasar, porque ya las veo materializadas. Y conectar con la gente que trabajas, desde un coreógrafo, el productor de los videos, el escenógrafo, la persona de luces, de audio, es lo máximo… Todos son artistas”.

Fey está detrás de cada detalle de sus espectáculos, le gusta rodearse de personas creativas: “Yo soy de clavarme visualmente; transformar el escenario, la coreografía y el vestuario en cada canción, que se represente lo que dice (la letra). Creo que eso lo hace divertido, de entrada porque siempre transformo los temas en lo que en ese momento siento que debe estar actualizado, me gusta jugar, pero siempre cantando las letras como eran y recordar con la gente, que no se mimeticen mucho”.

Asegura que la importancia de que un espectáculo brille es porque el equipo de trabajo debe estar en sintonía, entendiendo las canciones y saber que todo debe pasar en el justo momento, por eso es que tiene muchos deseos de llegar con la presentación a la Perla Tapatía. “Es un concierto que he venido haciendo desde meses atrás, ya lo presenté en el Auditorio Nacional y viene con todo. Es el recuento de tantos años y de tanto compartir con fans que han sido parte de mi familia. Gente que ha vivido y vibrado estas canciones conmigo, no hay nada más bonito que invitarlos realmente a su hogar , donde pasa todo y donde quieres expresar cada canción”.

Renueva su imagen

Con “Amo” —su nuevo sencillo—Fey también renovó su imagen, ahora es más fashionista y el arte del single es más dramático, en tonos rojos, utiliza maquillaje más profundo y le hace un guiño a figuras importantes de la música como Cher y Kyile Minogue: “Siempre me ha gustado la moda y esta canción en especial habla de un ‘amo’ no de amor, al que le perteneces emocionalmente, que trae esa locura y por eso la canción la relacioné mucho con la fantasía de la moda, hacer como un juego”.

Le tiene cariño a Guadalajara

Sobre la importancia que ha tenido la Perla Tapatía en su carrera, la cantante mencionó: “Guadalajara para mí es un lugar bien importante, un lugar donde tengo gente de toda la vida, club de fans, personas bien lindas que han compartido esto. Y yo creo que es el mejor concierto de mi vida, realmente es la producción más importante a nivel (visual). Lo hicimos con todo el corazón y con muchas ganas para llevar en un viaje a la gente, a lo de antes y a lo de ahora, al futuro”.