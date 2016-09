Miley Cyrus no volverá a las alfombras rojas

La cantante se solidariza con las personas que viven en las calles

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2016).- En una reciente entrevista para la edición de octubre de “ELLE”, la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus reveló que no volverá a desfilar por alfombras rojas de eventos.

“Tuve que hacerlo para el estreno (de “A Very Murray Christmas) y nunca más volveré a hacer una alfombra roja. ¿Por qué, cuando hay gente muriendo de hambre, estoy en una alfombra que es roja? ¿porque soy 'importante'? ¿porque soy 'famosa'? No es así como voy. Es como un sketch satírico, como Zoolander”.

Cyrus, de 23 años, comentó también a la revista que no está en Snapchat porque no sabe cómo usarlo y tampoco en Pokémon Go, aunque su novio, Liam Hemsworth, sí.

Además de su trabajo como coach en “The Voice”, Cyrus trabajó a las órdenes de Woody Allen para la serie de Amazon “Crisis in Six Scenes”.