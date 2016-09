Denisse Gutiérrez, con sabor a Consuelo

La cantante habla sobre su participación en el homenaje a Consuelo Velázquez a realizarse en el Teatro Degollado

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- Mañana, en el Teatro Degollado, la centenaria compositora Consuelo Velázquez recibirá un homenaje por parte de diversas voces femeninas. Las canciones de la creadora de “Bésame mucho” llenarán el recinto de Plaza de la Liberación, que además continúa las celebraciones de su 150 aniversario.

Denise Gutiérrez, una de las voces invitadas, platicó con EL INFORMADOR sobre el homenaje. “Estoy emocionada y un poco nerviosa. Estoy muy contenta y me da mucho gusto ver de nuevo al equipo del homenaje a Consuelo Velázquez.”

La vocalista de Hello Seahorse mencionó que la compositora fue una mujer muy poderosa, sobre todo por el tiempo en el que le tocó vivir: “Fue una montaña firme, una mujer muy inteligente, muy creativa, de la talla de cualquier compositor fuera de México, fue una persona que tomó la decisión de hacer música en una época en la que había menos mujeres haciendo música. Justamente se cumplen 100 años de su nacimiento, y si te vas 100 años atrás y te pones a pensar en esta persona que nace mujer y empieza a realizar una labor importantísima para la música en nuestro país pues es una guerrera”.

Sobre el repertorio que le tocará interpretar, la vocalista mencionó que no habrá grandes cambios en comparación con el espectáculo que se presentó hace casi un año, pero que la situación personal de ella es diferente: “Siempre atraviesas caminos diferentes, en lo personal tomé un descanso con la banda, apenas ahora regreso a los escenarios en cuatro o cinco meses. Es importante para mí porque he pasado mucho tiempo en los escenarios y ahora me emociona volver y más en uno como el Teatro Degollado. Interpretaré “Será por eso”, “Yo no fui”, “Pensarás en mí”, “Amar y Vivir”, “Amor sobre ruedas”, algunas sola y otras con todas las demás chicas”.

El Teatro Degollado

El homenaje que se realiza en honor a la compositora del sur de Jalisco llega en las celebraciones del 150 aniversario del Teatro Degollado. Sobre el particular, Denise comentó que para ella es muy importante regresar a los escenarios en un recinto tan importante como éste: “Es muy conmovedor estar en un teatro, mucho más uno con tantos años, ahora nos acostumbramos a espacios que a veces son mucho más fríos, menos cálidos; en el caso del Degollado imagina la cantidad de espectáculos y de gente que se ha dejado morir en ese escenario... Es muy conmovedor”.

Pausa

Denise Gutiérrez se dio a conocer como Lo Blondo, la voz principal de la banda Hello Seahorse. La agrupación entró en una fase de hibernación, de la que la propia artista desconoce el tiempo de regreso. “Por el momento la banda está en un descanso, cada quien está haciendo lo suyo; seguimos siendo los mejores amigos. Yo estoy trabajando en algo nuevo de lo que no puedo dar detalles, pero me emociona mucho. No es una cosa de ser solista ni mucho menos, es una cuestión colaborativa. Nuestra decisión de tomar un descanso es por el bien de todos, ojalá nos volvamos a juntar, no sabemos cuándo, tomaré el tiempo que tenga que ser”.