Vadhir Derbez, sin el dinero de su padre

El también actor quiere experimentar con nuevas facetas en su carrera artística sin tener que depender del peso de ser el hijo de Eugenio Derbez

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- Vadhir Derbez declaró que aunque no dejará de actuar, quiere brillar en el canto por sí mismo y sin el apoyo económico de su padre, Eugenio Derbez, por lo que su primer álbum musical, lo hizo de manera independiente y pensando en un futuro cantar en inglés y dar temas al cine o a series de televisión.

La presentación de su primer material lo realizó el fin de semana en un centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México, donde Vadhir dio a conocer al público ahí reunido su disco, además de ser el sitio donde también ofreció una rueda de prensa en la que habló de los pormenores de este álbum homónimo, con el que dijo, sorprendió a sus padres.

Negó que su padre Eugenio Derbez haya metido dinero en la producción de este disco, el cual indicó haber realizado de manera independiente y por el cual luchó desde hace años, porque éste es otro de sus sueños y objetivos en su vida, además de la actuación.

“Estoy pensando en ofrecer en el futuro algunos de mis temas a series de televisión o para películas y también las canciones que pueda, de mi autoría, hacerlos en inglés”, dijo.

También mencionó que le gustaría cantar en inglés y hacer alguna colaboración al lado de cantantes como Justin Bieber, Jesse & Joy, Kalimba o Reik. Con 25 años de edad, el intérprete abundó que si antes no se había interesado en el canto, es porque se estaba preparando para cantar, y aprovechó que sabe tocar el piano para componer canciones de amor y desamor y exponerlas ante el público.

Reiteró que antes no se había animado a cantar porque su núcleo familiar se ha desarrollado en el terreno de la actuación y por eso lo había pospuesto. Su álbum de balada-pop contiene cuatro temas de su autoría en conjunto con Jan Toussaint, —quien además es el productor musical— Omar Varu, Saak y Emilio Herrera.

Para darse a conocer como cantante, Vadhir estará como artista invitado, en la gira de Carlos Rivera y continuará con la grabación de la serie “Entre correr y vivir”, en la que da vida a un piloto de carreras; la historia se inspira en la vida de los hermanos Rodríguez.

Esta serie será el primer proyecto en el que TV Azteca y Blim compartirán la transmisión de un programa, una alianza que les permitirá incluir más contenidos a sus plataformas y les permitirá explorar el impacto de los programas de productoras independientes como Eureka.

Los roles protagónicos los lleva el hijo de Derbez, Diego Amozurrutia y Sofía Sisniega.

La serie se estrenará el 17 de octubre por la señal de Azteca y recordará la historia de Pedro y Ricardo Rodríguez, conocidos como los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la década de los 60.

TOMA NOTA

Para fans de Vadhir

Aunado a presentar su disco, Vadhir Derbez está a la espera del estreno de ‘El Tamaño sí importa’ y ‘How To Be A Latin Lover’. Señala que vivirá una temporada en Los Ángeles para buscar oportunidades en cine o televisión por lo que “estoy haciendo castings por allá, me encantaría hacer una serie americana o cine y no descuidar México, el plan es ir y venir”.