Martha Higareda en 500 años

La histriona será la protagonista de la primera serie futurista de Netflix; comparte su opinión sobre Donald Trump

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- Los últimos años de la carrera cinematográfica de Martha Higareda han estado enfocados en la comedia, pero esta vez la actriz dará un vuelco importante al participar en una nueva serie de televisión en la que va como protagonista, se trata de “Altered Carbon”, la primera historia futurista de Netflix. El proyecto cuya primera temporada es de 10 capítulos está por filmarse y las expectativas para la actriz son muchas ya que se trata de un trabajo histriónico que le requerirá la mayoría de las escenas en pantalla verde (green screen).

La serie es dirigida por Miguel Sapochnik quien ha estado detrás de proyectos como “Juego de Tronos” y “House”. Los escritores son Laeta Kalogridis, David H. Goodman y Richard Morgan; de hecho, la trama se basa en el libro homónimo de 2002 de éste último. En el elenco también participan Chris Conner, Ato Essandoh, Renée Elise Goldsberry y Joel Kinnaman, entre otros.

Martha cuenta a EL INFORMADOR que la oportunidad para aparecer en “Altered Carbon” fue a través de un casting que hizo luego de haber filmado en México “Tres Idiotas” —cinta que próximamente traerá a la cartelera nacional—. Luego de estar haciendo varios filmes nacionales, la actriz consideró que era momento de regresar a Los Ángeles y buscar nuevas oportunidades y éstas llegaron a través de la televisión en streaming.

“Es la primera serie futurista que hace Netflix y todo el look será diferente, coches que no se han inventado y que todavía no existen porque se supone que ocurre dentro de 500 años. En alguna parte del mundo está ubicada (la historia) tal vez en lo que podría ser San Francisco. El motivo por el cual yo estoy en la serie es porque soy latina, y porque la historia original está escrita con una latina”. El personaje de Martha lleva por nombre ‘Kristin Ortega’ y será una detective.

Con esta oportunidad, la actriz no sabe qué más se pueda desarrollar ahora que también se desempeña como productora, hasta el momento no ha hablado ni se ha gestionado alguna reunión para con Netflix América Latina, todo ha sido para la franquicia de Estados Unidos que fue donde hizo el casting. La serie aún no tiene fecha de estreno.

Gana credibilidad como productora

Martha tiene una casa productora —Neverending Media— con la cual ya ha echado a andar varios proyectos en su faceta de productora; por ejemplo: “Te presento a Laura”, “Cásese quien pueda”, “Una última y nos vamos”, “Tres idiotas” y ahora “No manches Frida”, cuyo estreno es el próximo 16 de septiembre con cerca de mil copias en toda la República Mexicana. La estrella reconoce que es una faceta que le encanta y que ya ha rendido frutos, pues la semana pasada la cinta, que primero se estrenó en Estados Unidos, recaudó cinco millones de dólares más lo acumulado de estos días.

“Es algo que me gusta muchísimo hacer. Y empezó porque a mí me interesaba tratar de encontrar las historias buenas, como actriz me preguntaba cómo le haría para saber cuál podría ser mi siguiente película. Me fui a estudiar guionismo y producción a Estados Unidos y regresé de ahí con varios guiones como ‘Te presento a Laura’ y ‘Cásese quien pueda’ y ahora esto, me gusta mucho armar equipos”.

“No manches Frida” en la que también participan Omar Chaparro, Fernanda Castillo, Mónica Dionne, Mario Morán y Regina Pavón es una versión de una cinta alemana que desarrolla la historia de un ladrón (Chaparro) que se mete a trabajar como profesor a un colegio donde está enterrado un dinero por el que fue encarcelado, y mientras trata de recuperarlo tendrá que lidiar con un grupo de alumnos problemáticos que lo harán vivir una serie de aventuras en compañía de una maestra que ama su profesión (Higareda).

“Es muy interesante porque incluso los mismo alemanes que la hicieron nos han dicho que está mucho mejor ésta. Toda la parte de la mitad en adelante de la película es diferente, completamente tropicalizada, todas las bromas que hicimos las ensayamos muchísimo”.

Sobre Trump…

Martha, quien vive en Los Ángeles, comparte que en California los votos se concentran en Hillary Clinton y que los ciudadanos de esa metrópoli consideran una burla el discurso del candidato Donald Trump: “En California, que justamente es un Estado que está muy detrás de Hillary Clinton —yo no voy a decir ‘Hillary Trump — están justo apoyando esta campaña y se les hace una burla lo que dice Trump. Cómo es posible, sobre todo como latinos, que una persona se eche un discurso donde diga que México manda a todos los delincuentes y narcotraficantes y que por ahí hay uno que otro que se ve que es buena persona. Este señor en vez de hablar de la esperanza y de lo que cambiará en el país, más bien habla de criticar y del muro. Estados Unidos fue fundado por inmigrantes y eso se le olvidó al señor Trump”.