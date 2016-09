Visita de Donald Trump es una traición: Gael García

El actor habló de muchas de las opiniones que ha manifestado últimamente en redes sociales

TORONTO, CANADÁ (11/SEP/2016).- Tras su participación en un panel acerca del cine con conciencia organizado por la revista Variety, en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto en donde Gael García Bernal presenta la cinta Neruda, de Pablo Larraín, el actor mexicano habló de muchas de las opiniones que ha manifestado últimamente en redes sociales acerca de la discusión que hay sobre temas como la familia actual en México y el por qué le gusta utilizar estas herramientas para expresarse, así como de su postura contra Donald Trump.

"La verdad es que prefiero poner lo que pienso en las redes sociales, directamente en Twitter, porque no me gusta que los medios me interpreten. Prefiero decirlo en un tuit y poder explicarme más que cuando se me interpreta en los medios. Me gustaría que quedara claro que siempre hay que explicar México y en una entrevista es imposible abarcar toda su dimensión. Pero lo malo es caer en esas reducciones en donde todo se puede definir en una cosa. Lo que yo pueda decir al respecto no define ninguna realidad, siento que hasta la banaliza".

Inevitable hablar de la visita de Donald Trump, "puedo decir lo que todos los mexicanos sentimos: que es que es una traición y esta es una palabra difícil y muy fuerte. Y prefiero ser yo quien lo diga y vuelvo a repetirlo, que no me interpreten porque ya veo el encabezado, 'La visita de Trump es una traición'. Pero lo cierto es que no he visto ningún artículo en el que le hayan preguntado a los mexicanos que viven en Estados Unidos qué piensan de la visita de Trump, cómo se siente esa gente. A esas personas que llevan 22 años viviendo fuera de su país sin poder visitar a su familia. A ellos es a quienes hay que preguntarles cómo se sintieron con esa invitación de su presidente. Creo que ellos son los que realmente tienen algo que decir, que es a ellos a quienes se ha traicionado y no he visto ni un sólo artículo al respecto".

Respecto al proyecto de El Zorro que hará con Jonás Cuarón, comentó, "aún no recibo el guión, lo estoy esperando. Pero ya falta poco. Lo que es seguro es que se hará", afirmó.

“Con el tiempo el cine te hace más escéptico o más idealista. Yo gracias a Dios soy mas y mas idealista cada vez", dijo respecto de su labor y añadió que "la política siempre es una buena motivación para hacer una película porque la política es poner las cosas en diálogo".

Gael dijo que nunca ha sentido su vida en peligro por hacer un filme.

Acerca de qué proyecto le gustaría filmar, detalló:

“Si me dijeran que puedo hacer cualquier proyecto, el que quisiera, haría un gran proyecto de la conquista de América y de México. Uno en el que se viera todo lo que ocurrió en la humanidad en ese momento. Todas las cosas ocultas que hay, todas las mezclas, la violencia, la cultura, quienes eran los seres humanos en ese momento porque de ahí es de dónde venimos”.