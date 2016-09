Revelan secreto sobre 'Kalimán'

José Vázquez, sobrino del argumentista de la historia, cuenta que el verdadero protagonista era 'Solín'

CIUDAD DE MÉXICO (11/SEP/2016).- Uno de los mayores secretos de "Kalimán, El Hombre Increíble" es revelado a más de 50 años de su nacimiento por José Vázquez, integrante de la familia Vázquez, creadora del personaje, que aún permanece vigente entre las nuevas generaciones.

"Kalimán" no surge como el personaje principal de la historia, inicialmente el pequeño "Solín" sería el protagonista de este programa radiofónico.

José Vázquez, sobrino de Modesto Vazquez, argumentista de la historia, se remonta un poco a su vida personal, tratando de crear una atmósfera de suspenso, pues para él, también resultó sorpresivo en su momento, descubrir que el verdadero protagonista era "Solín", este niño descendiente de faraones egipcios, al que protegía "Kalimán".

"Mi tío me reveló ese secreto, me explicó que él siempre pensó en la historia de un niño que tenía aventuras en Medio Oriente, en escenarios exóticos; sin embargo, se dio cuenta que este pequeño no sobreviviría, así que creó un protector", comentó.

Modesto Vázquez fue el famoso argumentista que dio vida a las historias de este héroe mexicano, que pese al tiempo y las crisis sigue vigente en el corazón de millones de personas de América Latina, a donde llegaron sus aventuras.

Nadie podría imaginar que este hombre de turbante y vestimenta blanca también tiene sus secretos y José Vázquez, sobrino del argumentista, fue quien reveló a Notimex, un pasaje poco conocido de la historia de Kalimán.

"Yo seré quien les cuente este secreto", dijo Vázquez al iniciar la entrevista, en la que narra que él tuvo la oportunidad de trabajar con su tío y ver muy de cerca el desarrollo del personaje en su última etapa de la historieta, que circuló por 26 años.

"Kalimán" surgió en 1963 en la radio y dos años después en historietas, donde se mostró físicamente a este héroe que es descrito como un hombre de asombrosa belleza varonil, cuya filosofía se resumía: "El que domina la mente, lo domina todo".

Sin embargo, la historia de José Vázquez inicia cuando tenía 16 años y su tío le dio oportunidad de trabajar con él, llevándolo a ser apodado como "El fan número 1", título que no lo complace del todo, pero que le dio la oportunidad descubrir secretos de "Kalimán".

"En un principio era un policía, luego un príncipe buena gente, pero a medida que corrían las aventuras estos protectores quedaron rebasados por las circunstancias; sin embargo, fueron sus hijos quienes le dieron la idea de crear un ser que no utilizara la violencia, ni el engaño", apuntó.

"¿Por qué sus hijos?, mi tío se dio cuenta que los niños veían la violencia como algo normal y la replicaban en sus juegos cotidianos", comentó.

"Pero nadie creería, que luego de una siesta vespertina, mi tío ideó a 'Kalimán', este príncipe que tomó las cualidades del policía, volviéndose un hombre que puede luchar contra diversos enemigos", comentó.

Sin duda, este argumento también fue aceptado por su jefe Rafael Cutberto Navarro de la cadena RCN, que era la segunda radiodifusora más importante en aquel entonces en el país y para la cual se creó el proyecto.

Recordó que en algún momento su tío le contó que ante la zozobra de saber si gustaría el personaje de 'Kalimán', lo ocultó y presentó la historia de 'Solín', que no interesó tanto; sin embargo, al incluir en la charla a este príncipe enigmático con turbante que se había imaginado, el ejecutivo radiofónico cambió por completo y comenzó a aportar ideas.

Así comenzó la búsqueda, hurgando en la historia de príncipes de medio oriente, que estaban muy alejados de lo que buscaban, pero la suerte estaba de su lado, porque a través de un periódico en el que se habla de Gandhi, "decide que este personaje fuera hindú".

La curiosidad de Modesto Vázquez, lo llevó al panteón de los dioses hindú, "así decide que este príncipe sea heredero de una dinastía proveniente de esta diosa, que va por el mundo combatiendo la injusticia".

El superhéroe toma forma y se convierte en el protagonista de la exitosa radionovela "Kalimán, El hombre increíble", que compitió contra personajes como "Superman" o "Tarzán", que dominaban el mercado con sus historietas en las décadas de los 60 y 70.

"Mi tío tenía muy presente que este héroe no sería más grande que sus enemigos y sus protegidos, además de que decide que 'Kalimán' y 'Solín' jamás se separarían", apuntó el también comunicólogo, .

Aunque tiene tiempo que se alejó de la industria editorial para dedicarse al comercio internacional, Vázquez aseguró que "Kalimán" sigue generando dudas sobre su existencia, ya que en algún punto de la historia se sobreentendía que era real.

"Fue de las primeras cosas que le pregunté a mi tío Modesto Vázquez, a lo que él me contestó a mis escasos 6 años de edad, que sólo era un personaje de ficción, aunque en la actualidad verdaderos fans me siguen preguntado", comentó.

Aunque la historia no quedo ahí, ya que José se convirtió en un asiduo seguidor de "Kalimán", descubriendo de la propia voz de su tío más secretos de este personaje que luchó contra vampiros, extraterrestres, seres de ultratumba y profanadores de tumbas.

"Kalimán nos enseña un modo de vida alternativo al que conocemos, donde no existen la mentiras, ni la violencia, además de ser un ser apolítico", apuntó.

Pero estas charlas con su tío también los llevaron a pensar en el futuro de este personaje, imaginando varios finales alternativos, entre ellos, uno donde "Kalimán" se retira a determinada edad dejando la estafeta a "Solín".

A más de cinco décadas "Kalimán" sigue muy vigente en México y Latinoamérica, por lo que José Vázquez considera que este personaje es un buen modelo a seguir para las nuevas generaciones, debido a que predica la paz y el amor al prójimo.