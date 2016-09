'Sully' encabeza la taquilla de EU

La película de Clint Eastwood recaudó 35.5 MDD en su estreno en las salas de cine estadounidenses

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (11/SEP/2016).- Las audiencias adultas concurrieron en masa a ver la cinta "Sully", una dramatización del director Clint Eastwood sobre el milagroso acuatizaje de un avión de US Airways en el río Hudson en 2009.

La película recaudó 35.5 MDD en su estreno en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según los cálculos publicados el domingo por los estudios, muy por arriba de las expectativas, que eran de alrededor de 10 millones.

Tom Hanks interpreta al personaje principal, el capitán piloto aviador Chesley "Sully" Sullenberger, quien realizó un aterrizaje de emergencia con el avión del Vuelo 1549, minutos después de despegar. Además de mostrar la hazaña de Sully, la cinta explora la poco conocida investigación sobre el hecho que realizó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

Tanto audiencias como críticos respondieron positivamente al tenso drama, el primero de Eastwood desde "American Sniper". Aproximadamente 80 por ciento de las personas que acudieron a ver la película este fin de semana tenían más de 35 años, según Warner Bros.

"Éste es el tipo de drama sofisticado que es el antídoto para audiencias de mayor edad frente a los éxitos de taquilla diseñados para jóvenes en la temporada de verano", dijo Paul Dergarabedian, analista de ingresos por taquilla en comScore. "Muestra que acudir a las salas de cine no es un hábito solo de jóvenes. Las audiencias de mayor edad también aman ir al cine y 'Sully' es exactamente el tipo de película que los puede hacer salir de casa".

La producción de la película del estudio Warner Bros. costó 60 MDD. Fue la primera cinta que se graba totalmente con cámaras IMAX. Las pantallas 375 IMAX representaron aproximadamente un ingreso de cuatro MDD del total del fin de semana.

El segundo lugar en ingreso por taquilla lo ocupó la película de suspenso de Screen Gems "When the Bough Breaks", estelarizada por Morris Chestnut y Regina Hill, con 15 MDD. Superó su modesto presupuesto de 10 millones, pero no logró las expectativas de los analistas ni la cifra establecida por la cinta afroestadounidense de suspenso del año pasado "The Perfect Guy", que obtuvo 25.9 MDD en el mismo fin de semana.

A continuación, los cálculos de ingresos en taquilla de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore:

1. "Sully", 35.5 MDD.

2. "When the Bough Breaks", 15 MDD

3. 'No respires' (Don't Breathe), 8.2 MDD

4. 'Escuadrón Suicida' (Suicide Squad), 5.7 MDD

5. “Robinson Crusoe: Una aventura tropical“ (The Wild Life), 3.4 MDD.

6. Kubo y las dos cuerdas mágicas (Kubo and the Two Strings), 3.2 MDD

7. Peter y el dragón (Pete's Dragon), 2.9 MDD

8. Malas madres (Bad Moms), 2.8 MDD

9. "Hell or High Water", 2.6 MDD

10. La fiesta de las salchichas (Sausage Party), 2.3 MDD