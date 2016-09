Glamour romántico, en el Fashion Weekend

El evento retorna a Guadalajara para demostrar por qué el diseño nacional brilla internacionalmente

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/16).- Contrastes, brillo al extremo y feminidad en su máxima expresión fueron las características que reinaron en el Fashion Weekend Guadalajara, extensión del Mercedes Benz Fashion Week México que recorre las ciudades del país más destacadas en moda presumiendo las diversas facetas del diseño mexicano y en la que el talento jalisciense destaca por su alta costura, calidad y creatividad.



Por tercera ocasión, Desfilia fue el escenario para recibir al Fashion Weekend, plataforma que se consagra en la capital tapatía gracias al impulso de patrocinadores como Heineken, que ha optado por sumarse a proyectos donde el diseño y la creatividad son los principales ingredientes para fortalecer disciplinas artísticas, incluso, en disciplinas distantes a la moda como la Fórmula 1, evento de talla internacional que también abre paso a los nuevos talentos del vestido como el jalisciense Benito Santos, quien en colaboración con el artista plástico Claudio Limón, diseñaron visualmente la réplica de un auto de carreras para ser llevado a las ediciones restantes del Fashion Week por el país.



Bajo esta visión de homologar el talento mexicano, Fashion Weekend retornó a Guadalajara la noche del sábado 10 de septiembre para demostrar porqué el diseño nacional brilla con impacto internacional, teniendo a Benito Santos, las hermanas tapatías Julia&Renata Franco y al hidalguense, Iván Ávalos, como protagonistas de la pasarela.



La dupla de las Franco fue el talento responsable de dar inicio al desfile con prendas características de su ADN vanguardista, ecléctico y minimalista con un uso atractivo de telas holgadas en vestidos de gala casual que apostaron por escotes pronunciados, pero sutiles, así como mangas largas y tubulares y amplias caídas de caldas y capas en tonos azules, grises opacos y metálicos, y el clásico negro.



La sorpresa de la noche fue Iván Ávalos, el chico originario de Hidalgo con tres años de trayectoria, que se adueñó no solo de la pasarela en el segundo acto, pues las miradas de los asistentes estuvieron completamente clavadas en el gran derroche de glamour de rosa de sus prenda, donde figuran principalmente vestidos coquetos con una peculiar mancuerna de elementos y colores metálicos como el oro rosa, el negro petróleo y los blancos resplandecientes.



"Es una dualidad de dos mujeres mezcladas en una. Hay muchos materiales como las lentejuelas, bordados, tul. Me caracteriza y me gusta mucho trabajar con el metal con cinturones, ojillos, cueros, tul y hasta pedrería. Mis diseños siempre se complementan con sombreros, es una esencia".



Por su parte, Benito Santos fue el responsable de cerrar el desfile con "Crucero" 2016, colección que sin bien ya había sido presentada por pequeños fragmentos en Finlandia y Puerto Vallarta, en Desfilia decidió compartirla en su totalidad con un vaivén de tonalidades doradas y blancas aferradas a una esencia marina para una mujer de siluetas vanguardistas con pantalones de corte campana, escotes barco, y cinturas marcadas.



El diseñador destacó su ambición por expandir su marca de manera comercial, proyecto que considera lleva tiempo concretarlo pero que poco a poco avanza con la idea, incluso, de adentrarse al diseño de muebles.



"No sé cuánto tiempo me vaya a tardar, pero ya estoy desarrollando la parte rentable de novias de manera muy global para que la gente pueda tener prendas mías aunque yo no esté presente, ese es el objetivo, tanto de la línea ready to wear que es lo más comercial. Hasta en un futuro me gustaría hacer hasta muebles, creo que puedo hacer muchas cosas".



Respecto al proyecto "Distrito de la moda", que el gobierno tapatío en colaboración con la Cámara Nacional del Vestido (Canaive) Jalisco y diseñadores, el diseñador expresó su deseo porque esa iniciativa se consolide integralmente agrupando a lo mejor del talento local y dar paso a nuevos talentos.



"Hay mucho talento en todo el país con mucha gente creativa pero Guadalajara tiene algo especial, no solo en la industria de la moda, también destaca en softwere o diseño de interiores, yo he tenido la oportunidad de acercarme a las autoridades para tocar el tema, creo que hace falta un poco más de unión entre los diseñadores, pero que también las autoridades gubernamentales crean y apuesten por el diseño que se está haciendo, que vean que nosotros somos generadores de empleo, que la industria sea muy rentable".



Tras presentar Crucero en Fashion Weekend, Benito Santos tiene pactadas presentaciones en Uptown Fashion Week New York, plataforma de Fashion Week New York para latinos, así como en Chicago, Fashion Week en Ciudad de México, Fórmula 1 y San Juan Puerto Rico Fashion Week, entre otros espacios.



"La gente latina está más fuerte en la industria de la moda, hay credibilidad de que hacemos las cosas bien", expresó Santos al adelantar que en Nueva York estará presentar su colección red carpet 2017.



EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ