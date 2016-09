Sofía Vergara se considera una mujer afortunada

La actriz confirma que sus décadas de trabajo en Estados Unidos han rendido frutos

CIUDAD DE MÉXICO (11/SEP/2016).- Han pasado más de dos décadas desde que Sofía Vergara dejó su natal Colombia para probar suerte en Estados Unidos, hoy a sus 44 años, recuerda el largo camino que le llevó llegar a ser la latina mejor pagada de la tv y afirma que pese a que el trayecto no ha sido fácil, no tienen nada de que quejarse, pues pese a sus limitaciones, ha logrado hacer una carrera en Estados Unidos.

"Siempre se habla de la discriminación que llegamos a sufrir los latinos o las minorías y la verdad es que mi experiencia ha sido distinta, sé que fácil no ha sido pero imagínate que pese a venir desde tan lejos y tener un defecto tan evidente como mi acento tan marcado logré que la gente me aceptara, no tengo nada de que quejarme, soy afortunada", señaló Vergara.

La actriz colombiana acaba de lanzar su propia fragancia "So Very Sofía" algo que dice, algo que explicó, confirma que sus décadas de trabajo en Estados Unidos han rendido frutos y que aquel "defecto" con el tiempo ha sido su mejor aliado, pues ahora es su sello personal.

"Creo que he tenido mucha suerte, de eso estoy consciente, hay gente muy talentosa y trabajadora que lamentablemente nunca logra conseguir su sueño. Yo tuve la fortuna de que la gente me aceptara e hiciera empatía con todas las tonterías que hago y eso definitivamente uno no tiene como pagarlo".

Sofía afirma que los actos racistas de Donald Trump hacia los latinos son "inaceptables", pero lo cierto es que dicha situación no es algo nuevo, pues ha estado presente en Hollywood a lo largo de las décadas.

Ella recuerda que cuando llegó a Estados Unidos directo desde Barranquilla la gente le decía que si quería destacar tendría que tener un acento neutro y no lucir como latina, pues de lo contrario no tendría trabajo o se quedaría estancada haciendo los mismo roles estereotipados de siempre.

"Me decían que no podría destacar o hacer una carrera si no me quitaba mi acento, fue hace más de 20 años, era un momento en el que no existían papeles decentes para latinos en Estados Unidos, hoy las cosas son distintas, existen programas como ‘Modern Family’ en el que hay una diversidad y habla justo de eso, de lo diferente que son las personas y las relaciones hoy en día, una diversidad a la que pertenezco y de la cual me orgullosa", añadió.