Pepe Aguilar lleva su música regional mexicana a Tijuana

El cantante se presentó en el palenque acompañado de sus dos hijos

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (10/SEP/2016).- El intérprete mexicano Pepe Aguilar presentó su música regional mexicana y baladas acústicas en el Palenque de Tijuana, donde cantó por tres horas aproximadamente acompañado con sus dos hijos.



Canciones como "Mi credo", "Miedo", "Por mujeres como tú", "Me estoy acostumbrando a ti", "Prometiste", "Perdóname", "Enséñame a vivir sin ti", "Por una mujer bonita", "Recuérdame bonito", "Por unas monedas" y "Me vas a extrañar" fueron las más ovacionadas por sus seguidores.



El público de Tijuana, en un escenario con poca iluminación, puso la luz de sus celulares balanceando los brazos para apoyar al cantante al aparecer el mariachi y cantar la canción "Acá entre nos".



A la mitad del concierto dedicó la canción "Albur de amor (si me matan a balazos...)" a su papá, Antonio Aguilar, con las palabras: "esta canción siempre que la interprete yo será dedicada únicamente para mi padre".



Durante la presentación del cantante internacional en el Palenque de la Feria de Tijuana sus hijos interpretaron canciones regionales que apoyó el púbico de la frontera porque poseen grandes voces heredadas de grandes ídolos mexicanos.



Miles de admiradoras corearon las canciones de Pepe Aguilar, le dieron obsequios y lo ovacionaron de pie para demostrarle el cariño y la admiración que tienen al cantante, a sus canciones regionales mexicanas y a su familia.



Pepe Aguilar apareció en el escenario fronterizo a la medianoche interpretando la canción "El zacatecano", y el público que lo esperaba anciosamente lo recibió con fuertes aplausos y muestras de cariño.