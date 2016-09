Molotov festeja 20 años entre 'rebotes' y 'condones'

La agrupación celebró su aniversario en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (10/SEP/2016).- Molotov estalló con la fuerza de una bomba atómica, pero en

lugar de desintegrar y tirar a lo que se atravesara, generó un oleaje humano que nunca amainó.

Si las manos se alzaron con "Here we kum", con "Parásito" saltaron los dueños de las extremidades y con "Frijolero" simplemente no hubo manera de que alguien se abstuviera de corearla.

El Palacio de los Deportes se convirtió por casi dos horas en el de los "Rebotes", pero sin ánimo de crítica, sino porque cualquier dron habría captado desde la altura que de la fila uno a la última, las piernas impulsaban a la gente a saltar sobre su lugar, así como condones inflados de un lado a otro.

También ocasionales individuos aventados a los aires, por un grupo descamisado, cercano al escenario.

Y si Carlos Gardel cantaba que 20 años no son nada, Micky, Tito, Paco y Randy confirmaron la frase la noche del viernes.

"Estar aquí con ustedes está poca ma…", dijo Tito arrancando uno más de los alaridos y silbidos de la velada.

"¡Somos una banda vintage!", expresaría minutos después Micky de apellido Huidrobro.

El concierto se respiraba desde la estación Velódromo del metro, donde pegados a los torniquetes y a poca distancia de policías, al menos media docena de personas ofrecían boletos de reventa o compra de los sobrantes.

Vendedores que optaron por los paliacates y pulseras negras conmemorativos a 10 pesos, se quedaron con varios de ellos, pues la gente enfocó su dinero en playeras grises con mangas negras o rojas, en 100, o con la imagen estilizada de un águila en el mismo precio.

Los Pumas de la UNAM latieron virtualmente a través de las camisetas que varios portaron, reconociendo al equipo de futbol favorito de la banda.

También Gael García Bernal y Diego Luna estuvieron en espíritu cuando el grupo que vendió un millón de copias con su álbum debut interpretó "Here comes the mayo" tocada en la taquillera "Y tu mamá también".

Y hasta Donald Trump el candidato estadounidense a la presidencia recibió un recuerdo con "Voto latino".

"Una bala perdida para él", señaló el grupo.

Molotov se convirtió también por segundos en servidor social y ayudó a encontrar la cartera robada de un joven llamado Omar.

"No sean... y devuélvanla, ¿qué tal si fuera de ustedes?", exclamó Tito.

Al final la banda se despidió entre aplausos. "Gimme the power", "Marciano" y "Yofo" integraron una lista de 34 canciones que culminó con la emblemática "Pu…"