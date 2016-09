Robert Redford y Jane Fonda trabajarán de nuevo juntos

Los actores grabarán 'Our Souls at Night', cinta que exhibirá Netflix

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (09/SEP/2016).- Robert Redford y Jane Fonda, una de las parejas más icónicas del séptimo arte, volverán a trabajar juntos en "Our Souls at Night", del director Ritesh Batra ("The Lunchbox"), una cinta que exhibirá Netflix.

La compañía anunció que el rodaje comenzará el próximo lunes en Colorado, el lugar donde se desarrolla la novela en la que se basa, escrita por Kent Haruf y adaptada para el cine por Scott Neustadter y Michael H. Weber ("The Fault in Our Stars").

El reparto lo completan Bruce Dern, Judy Greer, Matthias Schoenaerts e Iain Armitage.

"Our Souls at Night" comienza con una visita inesperada de Addie Moore (Jane Fonda) a su vecino, Louis Waters (Robert Redford), dos personas cuyas respectivas parejas fallecieron años atrás pero que nunca tuvieron demasiado contacto entre ellas a pesar de vivir en un pequeño pueblo.

"Estoy deseando reunirme con Jane y trabajar con el talentoso Ritesh Batra", indicó Redford en un comunicado donde señaló que "Our souls at Night" es una historia "adorable" y que está feliz de compartirla "con una gran audiencia" como son los abonados de Netflix.

Redford y Fonda trabajaron juntos en obras como "The Chase", "Barefoot in the Park" y "The Electric Horseman".

"Our Souls at Night" se estrenará en 2017.