Martha Higareda busca revancha con 'No manches Frida'

La actriz regresa con una comedia

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- El próximo 16 de septiembre llega a las salas la comedia “No Manches Frida”, película protagonizada por Martha Higareda y Omar Chaparro, bajo la dirección de Nacho G. Velilla. A propósito de su salida a la cartelera con más de 600 copias, Martha, Regina Pavón y Mario Morán visitaron Guadalajara para promocionar este proyecto que desarrolla su historia en las aulas de clase donde dos profesores (Higareda) y (Chaparro) tendrán que lidiar con un grupo problemático.

“Cuando Panteleón —productora— me ofreció un compendio de cinco películas diferentes para poder filmar, me dijo que escogiera una que a mí me gustara para contar y yo escogí ésta (’No Manches Frida’) porque habla de las segundas oportunidades. El filme para los maestros, en el caso de Omar (’Ezequiel’) y mi personaje (’Lucy’), representa la oportunidad para guiar a los alumnos que en este momento están confundidos y necesitados de un guía, que alguien que les diga: ‘aléjate de las drogas de hacer buylling, de ti depende el futuro’”, señala Martha.

La cinta tiene apenas unos días que se estrenó en Estados Unidos y según cuenta Martha ha tenido muy buena respuesta por parte del público latino, pues ya recaudó cinco millones de dólares y esta situación ha hecho que productores volteen a ver el trabajo que se hace en México. “Nos habla de que hay un mercado allá muy grande. Los latinos tenemos más poder y fuerza, la gente que vamos al cine allá vamos en familia”.

La trama nos presenta a un ladrón (Omar Chaparro) que tras salir de la cárcel decide regresar a recuperar el dinero robado que enterró su cómplice en un terreno baldío junto a una escuela, el problema es que el instituto ahí hizo un gimnasio y ahora él se meterá a trabajar en dicho colegio para recuperar su botín, primero como conserje y después como profesor, pero también conocerá a la maestra “Lucy” quien lo ayudará con un grupo escolar muy conflictivo.