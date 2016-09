Mando explora el sabor latino

El regio busca llevar lejos su sonido; tiene a Guadalajara en la mira

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- El cantante regiomontano Mando se encuentra promocionando su sencillo más reciente “Por tu amor” del cual ya se estrenó el videoclip el pasado 19 de agosto, mismo que fue filmado por 36 Grados, en Medellín Colombia, productora que ha trabajado en los visuales de J Balvin, Maluma y Nicky Jam.

En entrevista con esta casa editorial, Mando comparte que en el nuevo disco llamado “Ven báilala” que sale al mercado el 23 de septiembre, los temas que se incluyen son de su autoría y también hay algunas coautorías con Cruz Martínez quien nuevamente vuelve a fungir como su productor musical. Pero las sorpresas ahí no paran, el próximo 10 de septiembre le abrirá el concierto a Ha*Ash durante la presentación que tendrán las hermanas en el Auditorio Telmex.

“Ya rebasamos en un mes el millón y medio de streaming en Spotify (con “Por tu amor”), estoy contento con esta noticia y emocionado de que todo lo que se ha hecho ha salido como yo lo imaginaba”. Mando también aprovecha para dejar claro que su música es un estilo de pop latino y no de reggaetón como podría apreciarse, asegura que está enfocado en darle diversidad rítmica a los sonidos latinos.

“Mi música es como una fusión latina, un combinación de música que me ha influido durante estos últimos años, cuando saque el disco la gente podrá escuchar más sobre lo que me refiero, con trompetas, guitarras, acordeón y es muy suave. Desde un principio estaba buscando mi propio estilo y como que con Cruz pude encontrar esta fusión latina, desde chiquito me encanta bailar, el ritmo, me encanta pasarla bien y era lo que quería representar en mi disco y con mi música”.

Mando está arrancando la gira de promoción y espera que en breve se den las presentaciones musicales en solitario para darle continuidad a su propuesta sonora. “Cada vez me voy conociendo más, al escenario y a mi música, he ido cambiando mucho en estos últimos daños, conociendo la industria y en lo que consiste”.

EL DATO

Agenda saturada

El mismo 10 de septiembre cuando le abra el show a Ha*Ash, Mando también estará presentándose en el Palacio de los Deportes dentro del festival Smazing que organiza Ocesa y donde estarán otros bandas como DNCE, Sam Tsui y Jetlag, entre otros, un festival dedicado a la Generación Z.