Cecilia Toussaint besará con su voz a Consuelito Velázquez

Con el espectáculo 'Amar y vivir', el martes 13 de septiembre, diversos músicos rendirán un homenaje a la compositora jalisciense, en el Teatro Degollado

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Noche de centenario y medio vivirá el Teatro Degollado. Por una parte, el recinto cumplirá este 13 de septiembre 150 años de su inauguración; por la otra, la noche del martes tendrá lugar un magno homenaje para Consuelo Velázquez, compositora mexicana nacida en Zapotlán el Grande un 21 de agosto de 1916. Fallecida en 2005, Consuelito Velázquez, como también se le conocía, dejó un legado amplio en la canción popular, con composiciones clásicas dentro del repertorio de los enamorados, como el máximo éxito “Bésame mucho”, la canción en español más grabada.

De formación clásica, Consuelo componía frente a su piano, de donde surgieron temas arraigados en la tradición: “Déjame quererte”, “Aunque tengas razón”, “Que seas feliz” y la lúdica “Yo no fui” (recientemente retomada por Pedro Fernández), son tan sólo algunas de las más de 100 canciones que compuso.

Para celebrar a la compositora, un amplio grupo de músicos darán vida a sus canciones, entre ellos Abigail Vásquez, Cecilia Toussaint, Denis Gutiérrez, Leiden, Valentina González, Nathalie Braux, Paloma Valencia y Sergio Emilio Domínguez. Todos reunidos en torno al espectáculo que lleva por nombre “Amar y vivir”.

Cecilia Toussaint platicó en entrevista con EL INFORMADOR sobre esta noche de doble festejo: “Es un espectáculo con muchísimo cariño, para celebrar tanto el teatro como a Consuelo”. A propósito de su inclusión en el talento de “Amar y vivir”, dijo: “Desde el año pasado recibí la invitación de quienes dirigen el proyecto; me comentaron que se trataba de hacerle un homenaje a Consuelo Velázquez… Comparto el escenario con Denis Gutiérrez, Valentina González, Leiden, Abigail Vásquez, entre otras”.

En cuanto a la dirección musical, Cecilia se expresó del encargado: “Será Mario Santos, que es un músico también con el cual ya he trabajado, lo respeto y admiro como músico. Me parece un grandioso espectáculo, además celebrando los 150 años del Teatro Degollado, me parece todavía mejor. Qué mejor manera que celebrar el aniversario con una digna representante del arte, de la música mexicana; además, es una compositora jalisciense”.

Pero más allá de escuchar su música e interpretarla, Toussaint convivió con Consuelo: “Yo tuve la fortuna de conocerla, tratar con ella personalmente. Trabajamos de cerca. La conocí cuando me invitaron en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, para hacer un concierto con su música. Luego entré en contacto con ella, generosamente me recibió en su casa. Bueno, a partir de allí estuve cercana a ella, a su música, a su trabajo”. Sobre las cualidades de Consuelo como compositora, Cecilia agregó: “Es fundamental en la música mexicana, me parece maravillosa, un músico extraordinario, con una capacidad, un lenguaje fantástico, una musicalidad increíble”.

Además del 13 de septiembre, este mismo espectáculo se va a presentar en el Festival Cervantino en octubre, con el mismo talento musical, en representación del Estado.

Cabe señalar que de manera individual Cecilia realizará un homenaje a Consuelo Velázquez: “Está a pocos días de salir un disco conmemorativo por sus cien años: fue apoyado también por la Secretaría de Cultura de Jalisco. Estoy muy emocionada, lo presentaremos pronto”. Esta es una edición especial con dos discos que suman 24 canciones.

Cecilia, vida y obra

Actriz, cantante y compositora, Cecilia Toussaint comenzó su discografía con “Arpía” (1987), álbum al que le siguieron “Tírame al corazón” y “Sirena de trapo”, entre otros. En 1997 lanzó “Para niños”, pues además de su carrera como cantante, Cecilia posee un espectáculo infantil titulado “Cecilia Toussaint para niños”: “Es parte de mi repertorio, me presento constantemente. A donde me invitan estoy”, comentó al respecto. En 2015 terminó de grabar “Faro”, su disco más reciente, aunque actualmente no se encuentra disponible. De ello, comentó: “Tuvo un nacimiento un poco atropellado. Desgraciadamente estuvo en manos de gente que no era la adecuada para ese proyecto. Lo retiré del mercado, de redes sociales y demás. En este momento está guardado. Tendrá un espacio digno, me parece que es uno de los mejores discos que he hecho en mi carrera, y que se merece una mejor forma de ser tratado… El disco allí está, voy a seguir peleando para que salga como tiene que salir”.

ASISTE

“Amar y vivir, homenaje a Consuelo Velázquez”

L: Teatro Degollado

D: Martes 13 de septiembre

H: 20:00 horas

Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: de 50 pesos a 250 pesos.