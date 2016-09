Subastarán vestido con el que Marilyn Monroe cantó 'Happy Birthday'

La casa de subastas calcula que la pieza podría alcanzar entre dos y tres MDD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (07/SEP/2016).- El vestido color beige que Marilyn Monroe usó durante su sensual interpretación de "Happy Birthday" para el presidente John F. Kennedy será subastado a finales de año.

Julien's Auctions ofrecerá el impresionante modelo con lentejuelas el 17 de noviembre en Los Angeles. La casa de subastas calcula que podría alcanzar entre dos y tres millones de dólares.

La sensual actriz usó el vestido entallado y con un amplio escote en la espalda en el cumpleaños 45 de Kennedy, celebrado en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962. Confeccionado en gasa de seda y cubierto con miles de lentejuelas y cuentas, el vestido diseñado por Jean Louis era tan entallado que a Monroe se lo tuvieron que coser para cerrarlo una vez que estuvo dentro de él.

La actriz murió menos de tres meses después por una sobredosis de pastillas para dormir, a los 36 años. Kennedy murió al año siguiente.

El vestido único a la medida "no solo es de Hollywood, es político e histórico", dijo el presidente de Julien's, Darren Julien.

La pieza fue adquirida hace 17 años en una subasta de Christie's por el fallecido financiero Martin Zweig, quien lo conservó en una vitrina con clima controlado en su penthouse en el Hotel Pierre en Nueva York. Lo venden sus herederos.

"Ella lo calificó como piel y lentejuelas", dijo Julien sobre el vestido. Y así como el vestido "fue cosido sobre Marilyn Monroe, Zweig hizo que lo montaran profesionalmente sobre un maniquí. Nunca ha salido de ahí y está inmaculadamente preservado".

El vestido se vendió en una subasta en 1999 por 1.26 millones de dólares, el precio más alto para un vestido de Monroe hasta la fecha. Ahora está entre unos 1.300 objetos de Monroe en la venta de Julien de tres días, que incluyen piezas del patrimonio del maestro de actuación de Monroe, Lee Strasberg, y de David Gainsborough-Roberts, un coleccionista británico que se cree que es propietario de la mayor colección privada de ropa de la actriz.

Un vestido negro con transparencias y lentejuelas de la película "Some Like it Hot" ("Una Eva y dos Adanes") también estará a la venta.

Previo a la subasta, el vestido del cumpleaños de Kennedy se exhibirá en MANA Contemporary en Jersey City, New Jersey, como parte de una muestra enfocada en Monroe que se presentará del 25 de septiembre al 22 de octubre. Incluirá algunas de sus acuarelas y poemas escritos a mano, los cuales serán vendidos por Julien's.

El vestido también saldrá de Estados Unidos por primera vez para una exposición en el Museo de Ãconos del Estilo en Newbridge, Irlanda, del 29 de octubre al 6 de noviembre.

"Esta es la última subasta de su tipo. Cuando Marilyn Monroe murió le dejó todo a Lee Strasberg", dijo Julien. "Tenemos los últimos objetos de su patrimonio relacionados con Marilyn Monroe. Esta es literalmente la última oportunidad para experimentar una subasta de Marilyn Monroe como esta".