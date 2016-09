Yordi Rosado cancela conferencia en Feria de las Letras de SLP

Daría la conferencia 'Dos tres netas para jóvenes' por la que cobraría 123 mil 200 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- El conductor Yordi Rosado canceló su participación en el Festival Internacional de las Letras 2016, en San Luis Potosí. En dicho espacio, el 9 de septiembre daría la conferencia "Dos tres netas para jóvenes", por la que cobraría 123 mil 200 pesos.

Sin embargo, explicó el comunicador, las autoridades que organizan el encuentro no le hicieron llegar el contrato firmado a la empresa que lo representa, por lo que su presencia fue suspendida.

"Yo estoy en la mejor disposición y tengo el día más que apartado para cumplir con este compromiso pero lamentablemente la dirección de turismo y cultura del departamento de fomento de San Luis Potosí no regresó firmado el contrato que la empresa que me representa les ha estado pidiendo", indicó en un video difundido a través de su cuenta en Facebook.

Y añadió: "Llevamos dos o tres semanas esperando el contrato, que no sabemos por qué razón no se firma y lamento mucho esta situación y esta cancelación porque yo estoy más que puesto pero lamentablemente no se puede ir al no tener la documentación administrativa necesaria".

Rosado aclaró que se reembolsarán los honorarios cubiertos hasta ahora.

"Me quedé con las ganas de poderlos visitar y espero que pronto pueda estar con ustedes", finalizó.

Polémica

El mes pasado, Yordi Rosado se convirtió en tendencia en Twitter al conocerse cuánto le pagarían por asistir al Festival de las Letras, por lo que recibió burlas y críticas. En contraste con los más de 123 mil pesos que él recibiría, otros escritores como David Miklos y Penélope Córdova apenas recibirían 15 mil.

Los organizadores del encuentro literario justificaron su estancia diciendo que es un buen promotor de lectura entre los jóvenes. Yordi, por su parte, se defendió de las críticas lanzando una sugerencia:

"Ojalá se den la oportunidad de leer mis libros".