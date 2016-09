Rihanna y Drake, tatuajes de amor

No han llegado al altar, pero la pareja ya inmortalizó su cariño con unos tatuajes, ¡no podrás creer el diseño que eligieron!

ESTADOS UNIDOS (07/SEP/2016).- Dicen los rumores que al fin Drake logró salir de la “friendzone” en la que lo tenían encerrado Rihanna desde hace años, y ahora parece que fue incluso más lejos: los dos se tatuaron el mismo diseño, ¿señal que ahora sí andan de “manita sudada”?

El aparente romance que viven comenzó en la pasada entrega de los premios MTV, donde intercambiaron besitos, miraditas y cariñitos. Pero ahora van por más, al haber inmortalizado su amor con un tatuaje, no de un corazón, ni de un cupido o un signo de eternidad sino de... ¡Un tiburón!

Ambos cantantes lucen ahora un tiburón con manchas de camuflaje en su cuerpo, una especie de fetiche que los dos tienen y del que ya habían ido dando pistas antes. Parece que el gusto por el escualo comenzó luego de que ambos hicieron una visita romántica al Ripleys Aquarium de Canadá, donde Drake le compró un muñeco de peluche a la intérprete de “Diamonds”. ¿Y qué forma tenía el peluche? Pues de tiburón.

Lo que siguió fue que la cantante nacida en Barbados fue corriendo con su tatuador de confianza a inmortalizar el regalo de su enamorado con un tatuaje, que se hizo en el tobillo. Rihanna no se resistió a presumir el trabajo de tinta sobre su piel en Instagram, donde se ganó la aprobación de sus fanáticos.

Al ver el éxito que tuvo su regalo, Drake decidió no quedarse atrás, y también se tatuó el mismo tiburón, pero en su caso en el brazo derecho. ¿Será que esta es la manera en que los dos se están jurando amor eterno? ¿Rihanna dejará atrás al fin su historia de amor con el patán de Chris Brown? El tiempo y los tatuajes lo dirán.

La nueva figura de la “Piojita”

Mishelle Herrera, alias “La Piojita”, hija del técnico de los Xolos del Tijuana, Miguel Herrera (de quien heredó además del apellido, el apodo), reapareció en los medios y lo hizo con nueva figura. Ahora luce muy delgada y ella dice que todo se lo debe al ejercicio.

De vacaciones en Cuba

Luego de un año de mucho trabajo, la pareja conformada por Ana Brenda e Iván Sánchez decidió que era buen momento de tomarse un respiro, así que los dos se fueron de vacaciones a Cuba. Los actores no han posado juntos, pero ambos se dejan ver felices en la isla.

¡Le roba cámara al novio!

No cabe duda que quien tiene la estrella en la pareja que conforman Paulina Goto y Horacio Pancheri es la protagonista del melodrama “Un camino hacia el destino” y cuyo romance ha llenado páginas y páginas en la prensa rosa.

Durante una alfombra roja, donde ambos caminaron, tanto los medios como los fans buscaban a Goto, quien amablemente se detenía a contestar preguntas, tomarse fotos o firmar autógrafos, mientras Horacio la esperaba al final de la alfombra, hasta que decidió irse a una área más tranquila y dejar que ella hiciera lo suyo. Eso sí, a él nadie lo molestó y de hecho tuvo tiempo de sobra para relajarse un buen rato.

Cabe recordar que ambos histriones se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Un camino hacia el destino”, y fue entre aquellos foros y libretos que cupido hizo de las suyas, ¡se ven lindos juntos!

Cumpleaños al 2x1

Nadie duda que es buena idea ahorrar en estos tiempos, y eso incluye a Salma Hayek y Eugenio Derbez, quienes cumplen años el mismo día y por tal motivo decidieron festejar juntos, según consta en una imagen publicada por Alessadra Rosaldo, esposa de Derbez, en lo que fue una fiesta plagada de estrellas del mundo del espectáculo.

Rosaldo compartió en Instagram una fotografía en la que aparecen ella, Derbez, Salma, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

“#aboutlastnight Happy Birthday @salmahayek Hermosa celebración!”, escribió Rosaldo para acompañar la fotografía.

También Yolanda Andrade publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece abrazada a Salma, en cuya carrera figuran películas como “El callejón de los milagros” y “Frida”.

Sobre su cumpleaños, la actriz nacida en el Estado de Veracruz apuntó que se sentía “emocionada, (cumplir 50) no me causa ni tristeza ni angustia. Es un número bonito, creo que cuando estaba más joven uno piensa que a los 50 ya estás vieja. No me siento vieja para nada. Tengo muchas ilusiones de hacer más cosas de mi vida, mucha creatividad y mucho trabajo y eso ya es ganancia”.

Durante toda la semana pasada, la actriz fue agasajada en diversos eventos; incluyendo, la filmación de la película “Beatriz at Dinner”, pues le llevaron mariachi al set, donde le cantaron “Las Mañanitas”.