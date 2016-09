Confesiones de la maquillista de los difuntos

La actriz nicaragüense es un punto clave en la serie 'Sr. Ávila'; en una charla con este medio, comparte detalles de su vida

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- “Sr. Ávila”, una de las series más exitosas de HBO Latin America —la transmite a las 21:00 horas los domingos—, está en su tercera temporada y regresó más intensa que nunca. Uno de los roles principales lo lleva la actriz Camila Selser, quien da vida a “Ana Solares”, un personaje que en esta entrega dará mucho de qué hablar. Para conocer a detalle a Camila y a “Ana”, EL INFORMADOR platicó con la guapa actriz.

—En “Sr. Ávila” maquillas muertos, ¿tomaste un curso de tanatopraxia para darle realismo a tu trabajo?

—No tomé un curso, pero sí visité algunas funerarias y conocí médicos forenses que me introdujeron un poco a la anatomía humana, mostrándome casos generales de personas fallecidas.

—A través de tu rol en “Sr. Ávila”, sostienes un acercamiento con el tema de la muerte… Así que si supieras que en un año vas a fallecer de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?

—Es muy interesante... Todos sabemos que vamos a morir... Pero es tan aterrador tenerlo todo el tiempo consciente que lo “omitimos” de nuestro día a día. A mí morir sí me da miedo, tristeza, ansiedad... No sé, es tan obvio y tan ajeno... Si yo sé que en un año me muero creo... porque uno siempre puede cambiar, pero creo que haría todo lo que se me viniera en gana.

—¿Qué nos revelará tu personaje en esta nueva temporada?

—Revela mucho. Conocemos su cotidianidad, su pasado, sus traumas, sus amores, su miedo.

—Has trabajado en series donde el lado oscuro del ser humano está presente, como “Señorita Pólvora” y ahora “Sr Ávila”, ¿cuál sería el lado “oscuro” de Camila?

—(Risas) ¡No tengo lado oscuro! Yo diría que mi lado oscuro es una niña que teme defraudar a los demás y prefiere encerrarse en su torre, que ser valiente y matar al dragón que custodia al castillo.

—Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿Cuál de las dos opciones elegirías: cuerpo o mente y de quién?

—Obvio cuerpo de 30 y mente de 90. Mi abuela si hubiera tenido mis fuerzas seguiría de un lado para el otro descubriendo el mundo.

—¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo y no lo has logrado?

—Siempre he querido conocer Italia y estudiar italiano... No he ido... Por mensa (la niña en la torre y el dragón en el castillo)

—Eres originaria de Nicaragua, ¿cómo fue tu acercamiento con México?

—Nací en Nicaragua porque mi familia estaba luchando ahí durante la Revolución Sandinista. Mi familia materna es de Argentina y la paterna, de Cuba; así que soy hija de muchos ideales y movimientos sociales latinoamericanos; obvio no había otro lugar en el cual crecer que México.

PARA FANS

¿Cómo elige sus proyectos?

Camila es sensible y honesta, por ello, al cuestionarla ¿qué debe tener un proyecto para que decidas trabajar en él? Sin titubear señala: “Un proyecto debe de tener un personaje entrañable que me conmueva, un muy buen equipo detrás para realizarlo y compañeros trabajadores y agradecidos; esa es mi lista de Santa, y, por ejemplo, “Sr. Ávila” es un sueño hecho realidad para mí.