La película que soñó hacer Aislinn Derbez

La histriona llega a la cartelera este 9 de septiembre con la película 'Estar o no estar', de Marcelo González

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- “Estar o no estar” es de esas joyas que llegan a cuentagotas al cine, un proyecto independiente que se filmó en Veracruz y reunió a tres de las mejores actrices de México: Angélica Aragón, Patricia Reyes Spíndola y Tiaré Scanda. Y es precisamente la presencia de ellas lo que le llamó la atención a Aislinn Derbez para que adicionara para el papel protagonista de la película. En entrevista con EL INFORMADOR, Aislinn Derbez da detalles de su participación en esta producción dirigida por Marcelo González que llega a la cartelera este 9 de septiembre.

—¿Cómo llegó esta cinta a ti?

—Esta fue una película para la que tuve que hacer el casting. Me gustó mucho el guión, y resultó que estaban haciendo la selección del elenco. El director estaba viendo a diferentes actrices, yo ya sabía por dónde iba el elenco y me emocionó mucho la variedad de talento de tanta trayectoria que la cinta iba a tener… Estaba muy emocionada, así que fui a la audición y me quedé con el papel.

La hija de Eugenio Derbez afirmó que realizar este trabajo la hizo explorar un poco en su interior; incluso, la hizo reforzar sus anhelos de no conformarse, y por ello ahora trata de impulsar a los espectadores a que eviten quedarse en la comodidad.

“Me enamoré del personaje cuando lo leí, me identifiqué muchísimo, me sentí ciento por ciento reflejada en él. Mi meta en esta vida es buscar esa libertad de ser y expresarme y la vida constantemente nos está poniendo trabas para no hacerlo. Ahora mi meta es limpiar toda esa carga emocional interna que tengo, limpiar mi pasado, así como lograr poder expresar mi arte por lo que a mí me gusta, no lo que me quieran imponer, no lo que funciona o te hace famoso”, añadió la actriz.

En “Estar o no estar” Aislinn da vida a “Nastenka”, una mujer que busca salir de la rutina; en este punto, al cuestionarla ¿qué herramientas encuentra útiles al abordar un personaje por primera vez? Responde:

—Son muchas cosas, pero yo creo mucho en la intuición. Paralelamente, escucho mucho al director, me gusta no sólo que me hable del personaje sino de las posibilidades emocionales que tiene la historia. Los personajes solitos se van pintando, van saliendo, lo notas en los ensayos, en lo que el director va pidiendo. Lo que sí me gusta es, más allá de los puntos de coincidencia, quedarme con la sensación de que hice algo distinto a mi trabajo anterior.

—¿Pensarías el trabajo de la actuación como una creación individual o es algo que también debes hacer trabajo colectivo?

—Es una combinación de las dos cosas. Por un lado importa mucho lo que tú haces, pero también construyes con lo que tiene en la cabeza el director, por ejemplo.

—¿Fue sencillo conectar con tu personaje?

—Es un personaje que me pareció muy abierto al encontrarme con ella: tiene una tristeza muy profunda, un anhelo muy grande por conseguir el amor y por ser libre. Pero pasa por un momento donde siente que está estancada.

Largo camino

La película comenzó a filmarse en 2013, pero no se contaba con los apoyos en ese momento para la distribución del largometraje, por lo que recientemente se obtuvo el Eficine 189 para que el material por fin tuviera un espacio en las salas nacionales.

“Hay películas que toman mucho tiempo para salir, nuestro proceso era más lento de lo que esperábamos, pero finalmente aquí están los resultados”, relató Eduardo Villareal, productor de la cinta.

TOMA NOTA

¿De qué trata “Estar o no estar”?

Tras la muerte de su asfixiante madre, Augusto se muda a Tlacotalpan dispuesto a disfrutar de su libertad. Ahí se enamora de una joven rusa a quien conoce frente al río. Motivados por su propia soledad, estos personajes se envuelven en un fugaz romance. Años más tarde, Augusto en la agonía de su muerte, ve pasar ante sus ojos su delirante historia.