Taylor Swift y Tom Hiddleston terminan su romance

Una revista de espectáculos confirma que el polémico romance llegó a su fin después de tres meses

CIUDAD DE MÉXICO (06/SEP/2016).- El polémico romance de Taylor Swift y Tom Hiddleston llegó a su fin, después de tres meses juntos, informó la revista “People”.

Según una fuente entrevistada por la publicación, “fue una ruptura amigable”.

La relación entre ambos cantantes inició en medio de una polémica, pues fueron captados juntos cuando ella tenía muy poco tiempo de haber terminado con el DJ Calvin Harris e incluso se dijo que Swift le había sido infiel a Harris.

Hiddleston había declarado que estaba muy feliz con Taylor y que su relación de ninguna manera se trataba de un truco publicitario.

La ruptura con Harris no fue nada amigable pues él la acusó de tratar de hacerlo quedar como el malo, pues se filtró que fue ella la autora del tema “This is what you came for”, el más reciente éxito del DJ.