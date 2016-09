Joaquín Cosío, incansable aventurero de la gran pantalla

El actor se siente satisfecho con su carrera, pues asegura que le ha dado alegrías tanto en el cine como en el teatro, y ahora en la televisión

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2016).- Joaquín Cosío definió como “formidable y delicioso” lo que ha ocurrido en su carrera artística, en vísperas del lanzamiento del video de su cinta “Compadres” en el mercado de Estados Unidos. “Como actor quiero continuar con esta carrera, que ha sido tan afortunada para mí. Una carrera muy generosa, no me puedo quejar en absoluto, hay mucho trabajo”.

El histrión, que en poco más una década se ha consolidado como uno de los actores mexicanos contemporáneos más cotizados, señaló que recuerda con cariño su participación en “Compadres”, aunque haya sido breve.

“Ya pasé a la etapa en donde puedo seleccionar lo que me guste y crea que pueda ser más benéfico para mi carrera y lo que aspiro a lograr”, dijo, y recalcó que ahora tiene la “posibilidad de seleccionar proyectos, y por lo tanto ver cuál me puede ser más conveniente”.

“Estoy en un momento en que estoy disfrutando sobremanera; si esto puede continuar así, creo que me sentiré muy satisfecho a la brevedad”, dijo Cosío, nacido en Ciudad Juárez, y quien se inició como actor teatral.

Rompe con el molde

Joaquín recordó que soñaba con ser un actor de teatro, “cuando tenía 17 o 18 años empecé, y se me convirtió en mi pasión, y sentí que ahí terminaría mi carrera”. Relató que a los 38 años se trasladó de Juárez a la capital mexicana “a seguir haciendo teatro, y todavía ahí no me pasaba por la cabeza el ser un actor de cine”.

“Un día me invitaron a hacer una audición para una película y me quedé, y de ahí siguieron más y más propuestas, y siento que les ha gustado porque sigo aquí y ya no me dejan ir”, agregó.

Cosío se enorgullece de la presencia del cine mexicano en Hollywood y el mundo, pues, dijo, “está llegando de todas las formas posibles al mercado estadunidense y eso es muy interesante”, pero descartó tener interés en radicar en Hollywood.

“Nunca ha sido mi meta. Sigo trabajando a donde me llaman”, dijo Cosío, quien tendrá una participación en la tercera temporada de la serie ‘Strings’, de Netflix, escrita, dirigida y producida por el tapatío Guillermo del Toro.

Añadió sobre su reciente aparición en televisión que “es una nueva vertiente, una nueva disciplina, y no es nada fácil como algunos pudieran pensar: es un trabajo complicado y arduo”.