Nicolás Alvarado se disculpa por publicación

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2016).- Al considerar que no era el momento para lanzar “un texto socarrón” a horas de la muerte del cantante Juan Gabriel, Nicolás Alvarado, ex director de TV UNAM, ofreció una disculpa a quien se pudiera haber ofendido; sin embargo, defendió que esta disculpa es por el mal momento en que lo publicó, más no por el contenido de su texto.

“Es un texto cargado de humor, pero a lo mejor el horno no estaba para bollos. Sí ofrezco una disculpa, no era el momento para publicar el texto”, explicó a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Alvarado defendió los valores literarios y culturales que se encuentran en su texto titulado: “No me gusta Juanga (lo que le viene guango)”, en el que realizó una crítica personal en contra del cantautor, fallecido el 28 de agosto.

Aclaró, no obstante, que “no me disculpo por el texto, sino por el lanzarlo en ese momento, no es un texto discriminatorio, no es un texto homófobo. La oportunidad del texto fue naca”, agregó.

Tras su renuncia la semana pasada en TV UNAM, Alvarado explicó que él estaba contento dirigiendo el proyecto, no obstante, afirmó que era cuestión de tiempo para que su salida llegara.

“Yo no hubiera durado mucho de todas maneras, TV UNAM está mucho mejor en manos de un universitario y yo prefiero regresar a lo mío: a escribir, a hacer televisión, teatro de manera ciudadana y no ser funcionario público”, refirió.

Alvarado comentó que su salida la platicó con el rector de la UNAM, Enrique Graue, a quien definió como un amigo.