Edith González presenta su nueva imagen

Comparte una imagen en la que se le ve con el cabello más castaño y corto

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2016).- La actriz Edith González se convirtió en tendencia en redes sociales luego de presentar su nueva imagen.

Hace unas semanas la actriz anunció que le fue retirado un tumor y, al parecer, en su lucha contra el cáncer, ha decidido estrenar look.

“Hola fan-mila!!! Un paso adelante es un paso de vida!!! My brand New look for the brand new me!!!! 1-Dress up 2-Cheer up 3- Show up and never ever give up!!! #fuerzafuria”, escribió para acompañar la imagen en donde se le ve con el cabello más castaño y corto.

En su proceso, también compartió otra imagen en donde se ve su mano junto a la de su hija, mostrando el apoyo que ha recibido de la pequeña Constanza.