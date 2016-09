Ofrecen a Daniel Craig 150 MDD por interpretar al agente 007

Sony desea que el actor vuelva a dar vida al famoso James Bond en las próximas dos cintas de la saga

LONDRES, INGLATERRA (05/SEP/2016).- El estudio de filmación Sony estaría ofreciendo una suma tentadora de 150 millones de dólares al actor británico Daniel Craig para que vuelva a dar vida al famoso agente 007 en las próximas dos cintas de la saga.



La publicación Radar dio a conocer que -de acuerdo con una fuente- "el estudio está desesperado por asegurar los servicios del actor mientras encuentran a un joven para que lo sustituya en el largo plazo".



Desde hace meses se desató la polémica sobre quién reemplazaría al actor Daniel Craig en el papel del agente James Bond (007) con nombres que incluyen al actor británico de ojos azules Tom Hiddleston (War Horse) y al británico de origen africano Idris Elba (Beasts of no Nation).



En mayo, la prensa británica reportó que el actor Daniel Craig rechazó una nueva oferta de los estudios de cine MGM por un monto de 68 millones de libras (casi 100 millones de dólares) para filmar las siguientes dos cintas de la saga.



Craig, de 48 años de edad, habría dicho el año pasado que "preferiría cortarse las venas" antes de hacer otro largometraje de Bond.



Craig ha protagonizado cuatro cintas del 007 (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre) que han sido un éxito taquillero con ganancias estimadas en dos mil 900 millones de dólares.