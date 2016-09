Joaquín Muñoz dice haber sido el último en hablar con Juan Gabriel

El abogado señala que 'El Divo de Juárez le manifestó que le dolía la cabeza

CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2016).- El abogado Joaquín Muñoz, creador del libro “Juan Gabriel y yo” declaró haber sido la última persona con la que “El divo de Juárez” platicó antes de su sentida muerte el pasado 28 de agosto, pero antes de que eso sucediera le manifestó que le dolía mucho la cabeza y que ya tenía días padeciendo ese dolor.



Muñoz declaró en exclusiva a este medio que él le externó a Juanga que le preocupaba mucho que tuviera ese dolor, pero sabiendo de sus dolencias y de que siempre “El divo de Juárez” externaba cuando se enfermaba que sentía que se iba a morir, le recomendó desde mucho tiempo atrás traer siempre su aspirina, para contrarrestar un ataque cardiaco.



De ese funesto domingo recordó Muñoz que Juan Gabriel le habló como a las tres de la madrugada por teléfono: “Nada me extraña, porque en las noches era cuando más hablaba conmigo, porque él casi no dormía y me dijo que le dolía mucho la cabeza, ya tenía como dos meses con ese dolor y le dije tomate las aspirinas porque te puedes infartar”.



Asimismo, compartió Joaquín que también ese día “le dije muchas felicidades abuelito y me comentó, ‘hay hablando de abuelito fíjate que me mandaron unas felicitaciones de mi nieto, del hijo de Iván y me mandaron una foto’, la cual me reenvió a mí por el Facebook y le dije esta bonito el niño y le pregunte cómo se llama y me dijo todavía no lo registran pero se va a llamar Iván Alberto y también me dijo estar muy triste porque un reloj que le regalé se mojó y ya no caminó, entonces yo le dije no te preocupes mi rey yo te regalo otro reloj igualito, porque ese reloj le gustaba mucho”.



“Luego ese mismo domingo me volvió a hablar, a las pocas horas de colgar a las 5 de la mañana, pero ya no le conteste y ya cuando le hice caso al teléfono me dijo que seguía con el dolor de cabeza y me preocupé mucho y le pregunté si estaba con alguien y me dijo que no que estaba solo”, destacó Muñoz.

También resaltó que Juan Gabriel le mencionó que ya el contrato con su hijo Iván terminaría en unos tres años, por lo que le pidió que regresara con él, para que le manejara su administración y a la hora me dicen que se murió “mi gran amigo”.



Para un nuevo libro que está realizando con lo que le platicaba Juan Gabriel, resaltó Muñoz “El Divo de Juárez” le contaba por el Facebook detalles importantes de su vida entre estos cuando cayó del escenario, o cuando el ex presidente Vicente Fox, mantuvo una persecución fiscal contra él al ser acusado de evasión de impuestos.

El libro que está haciendo lo tituló “Juan Gabriel y Yo… Juntos Una Vez Más”, donde narrará los acontecimientos de la vida de Juanga durante las tres décadas que estuvieron separados.

Juan Gabriel le manifestó que esta “fue la venganza de Fox porque él apoyaba a Francisco Labastida Ochoa, y esa fue la realidad de esa persecución, otra de las situaciones que voy a llevar en el libro es cómo Cecilia Occelli, esposa de Carlos Salinas de Gortari quien era de sus múltiples fans, influyó para que se presentara en el Palacio de Bellas Artes.

Además de cosas intimas de otras parejas que me contó Juan Gabriel que tuvo, porque a él si le gustó mi primer libro y él quería que saliera todo a la luz pública que hablara uno con la verdad, por eso no se metió con mi primer libro, porque a él si le había gustado y me autorizaba escribir la segunda parte y lo tengo firmado por él, me lo escribió en el Facebook”.

Abundó Joaquín que Juan Gabriel si se comunicaba con todo mundo por el Facebook y hasta el día de su cumpleaños “me mandó una felicitación y me mando decir que la canción ‘No tengas miedo’ que sale en su disco ‘Vestido de etiqueta’ por sus 45 años de trayectoria, es la única inédita y me la había hecho a mi”.

Muñoz añadió que desde el momento en que Juan Gabriel y él se encontraron por casualidad en un bar de Acapulco, hace dos años, mantenían contacto telefónico y por Facebook, aunque su amigo haya manifestado en vida lo contrario –que no usaba la tecnología para nada-.

Reiteró que tiene todos los mensajes que Juanga y él se enviaron, puesto que como habían quedado en hacer un libro en conjunto, este se quedó a medias, pero Juan Gabriel le dio a él un gran legado el año pasado que consta de fotografías y parte de relatos que poca gente conoce.

Joaquín Muñoz llegó el sábado a la Ciudad de México procedente de San Luis Potosí, para estar en el homenaje que se le rendirá en el Palacio de Bellas Artes a Juan Gabriel, aunque mencionó no tener buena relación con la familia del cantautor mexicano.