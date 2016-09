El 'Potrillo' dice adiós a sus confidencias

Nueve mil personas corearon junto con Alejandro Fernández sus mejores éxitos en el Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2016).- Aunque la velada no fue puntual como lo prometido, el público esperó pacientemente a que "El Potrillo" apareciera sobre el escenario.



Poco más de una hora tuvieron que esperar los nueve mil asistentes al Auditorio Telmex para que vieran cómo culminaba la gira "Confidencias Tour" en la voz de Alejandro Fernández, quien durante la noche de ayer retornó a Guadalajara para sumarse a la 23 edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería y desempolvar aquellos éxitos que lo lanzaron al estrellato de la mano del género vernáculo.



Aunque la noche prometía sorpresas con invitados especiales para entregarse a las clásicas rancheras, "El Potrillo" finalmente apareció sobre la tarima acompañado por un ensamble más bohemio de trompetas y teclados para iniciar el repertorio con la letra de "Cóncavo y convexo" del brasileño Roberto Carlos.



Vestido de traje sastre negro y pañuelo blanco al ras de la solapa, Alejandro siguió con su lado más pop con "Se me va la voz". Tras saludar al público y agradecer su fidelidad a lo largo de tres años, desde que inició la gira en el 20 encuentro mariachero, recordó a uno de los máximos compositores mexicanos destacando su legado y admiración por el "poeta del pueblo", Joan Sebastian, y así entonar "Estuve".



"El Potrillo" avanzó en la velada retomando el romanticismo de "Hoy tengo ganas de ti" y "Te amaré", canciones que pese a que despertaron la euforia de los asistentes e intentaban acercase lo más posible al escenario y tomarse una fotografía con el cantante al fondo, el fuerte equipo de seguridad impedía que, principalmente, las mujeres lograran llegar al filo de la tarima.



Después de 60 minutos frente al micrófono, Alejandro Fernández hizo corte a sus canciones pop con "Sueño contigo" y dando paso al famoso Huapango de Moncayo bajo la maestría del Mariachi de la Policía Federal de la Ciudad de México, que presumiendo sus uniformes oficiales aperturaron laa ronda vernácula al son de "Guadalajara, Guadalajara" y ocasionando que la gente se parara de sus butacas al ver al "Potrillo", de traje charro de gala a rayas y moño rojo cantando "Ay, Ay, Ay... Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa..." y seguir con el tradicional "México lindo y querido".



"Nunca olvidaré poner el nombre de México y la musica mexicana en alto", expresó el intérprete al tiempo que los primeros acordes de "Mátalas", "Qué lástima", "Qué seas muy feliz" y "Cascos ligeros", para posteriormente invitar al español, David Bustamante, participante de la primera generación de Operación Triunfo, con quien cantó "La puerta".



Temas como "No", autoría de Armando Manzanero, también se sumaron al repertorio musical que añadiría como "Loco" y "Nube viajera" y "Como quien pierde una estrella".



"Hace una semana recibimos una terrible noticia, todos, que no sólo me conmocionó no sólo a mí, sino a todo el pueblo mexicano y latinoamericano, perdimos a uno de los mejores artistas que este mundo ha tenido. No tengo palabras para describir todo el cariño que le tengo, pero lo puedo decir a través de su música. Cantemos todos sus hermosas canciones", dijo Alejandro Fernández al cierre de su concierto recordando al "Divo de Juárez", Alberto Aguilera "Juan Gabriel" y memorar algunas de sus canciones más emblemáticas que han formado parte de la trayectoria del "Potrillo" como lo son "Ya lo sé que tú te vas".



El festejo sigue



Será este domingo 4 de septiembre cuando Alejandro Fernández replique el cierre de la gira "Confidencias Tour" en Guadalajara nuevamente en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas, como parte de la 23 edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

EL INFORMADOR / Norma Gutiérrez