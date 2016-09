Mariachi sorprende a Salma Hayek por su cumpleaños

La actriz comparte un video donde sus compañeros de 'Betriz at Dinner' la sorprendieron con 'Las Mañanitas'

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- Salma Hayek festejó su cumpleaños número 50 de una manera muy mexicana, pues sus compañeros de la cinta "Beatriz at Dinner", que actualmente se encuentra en filmación, la sorprendieron con mariachi.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el emotivo momento que logró sacarle algunas lágrimas de la emoción al escuchar "Las Mañanitas" a un ritmo muy mexicano.

El video lo acompañó con un mensaje de agradecimiento:

“Gracias a la producción de Beatriz at Dinner por recibirme con mariachi en mi cumpleaños 50”.

La actriz dijo en entrevista exclusiva para El Universal, que no se siente vieja al cumplir medio siglo de vida, al contrario, tiene muchos proyectos en puerta.

“Estoy emocionada, (cumplir 50) no me causa ni tristeza ni angustia. Es un número bonito, creo que cuando estaba más joven uno piensa que a los 50 ya estás vieja. No me siento vieja para nada. Tengo muchas ilusiones de hacer más cosas de mi vida, mucha creatividad y mucho trabajo y eso ya es ganancia”.

Salma también habló de la tristeza que le provocan las problemáticas en México, donde ella vivió, segura, tiempos mejores.