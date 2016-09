Ruido, gasolina y velocidad: una serie sobre Harley-Davidson

Relata cómo fundaron esta marca los hermanos Walter Davidson y Arthur Davidson junto a su amigo William Harley

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (03/SEP/2016).- El rugido de los motores, el olor a gasolina y la velocidad extrema de las míticas Harley-Davidson llegan a la pequeña pantalla con "Harley and the Davidsons", una miniserie que retrata el origen y la historia de esta legendaria marca de motos.

Producida por Discovery Channel, "Harley and the Davidsons" se estrenará el lunes 5 de septiembre en Estados Unidos y cuenta en su reparto como protagonistas con los intérpretes Michiel Huisman, Robert Aramayo (ambos conocidos por "Game of Thrones") y Bug Hall ("The Little Rascals").

Pero las motos Harley-Davidson, todo un símbolo estadounidense y ruidoso de la libertad, la juventud y la rebeldía, son en realidad las auténticas estrellas de una serie que relata cómo fundaron esta marca los hermanos Walter Davidson y Arthur Davidson junto a su amigo William Harley a comienzos del siglo XX en Wisconsin.

"Iba en moto cuando tenía veinte años y creí que sería uno de esos tipos que nunca se subiría a un coche (auto), hasta que mi mujer y yo tuvimos un bebé y me di cuenta de que sería inteligente usar un coche de vez en cuando", bromeó Michiel Huisman en un encuentro con la prensa en Los Ángeles.

"Pero me encantan las motos, así que ser parte de este proyecto es un sueño para mí", añadió.

"Harley and the Davidsons" repasa los orígenes de la marca, el desarrollo de los primeros modelos, la lucha con sus competidores Indian, y las emocionantes y muy peligrosas carreras de pioneros en las que probaban las motos, todo ello encuadrado en el contexto de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, las dos Guerras Mundiales y la Gran Depresión.

El actor Bug Hall apuntó que la serie no va solo sobre motos sino que aborda otros temas como "la relación de amistad" entre un grupo de personas, que finalmente se manifestó en la creación de una "máquina increíble".

Por su parte, Huisman señaló que existe mucha información y datos acerca de las motos Harley-Davidson pero no tanta acerca de quienes las inventaron, un aspecto que les dio "libertad" para tomarse licencias propias de la ficción.

"Lo que hacían (en las carreras) era increíblemente peligroso. Sigue siéndolo ahora, pero quizá era cien veces más peligroso entonces", añadió Huisman, quien destacó "la dureza" de estos hombres.

Asimismo, el actor afirmó que ahora las Harley-Davidson están vinculadas con un modo de vida, son un icono, pero contrapuso que la serie cuenta cómo se construyó ese mito, cómo llegaron a convertirse en algo más que unas motos.

"Si vas con la idea de 'icono' en tu mente, entonces te saboteas a ti mismo. La historia de Harley-Davidson ya es icónica, no tenemos que inyectar nada más de eso", dijo, en cambio, Bug Hall.

"Harley and the Davidsons", una serie limitada de solo tres capítulos de larga duración, cuenta en su elenco además con los actores Stephen Rider, Jessica Camacho, Daniel Coonan, Annie Read, Wilson Bethel, Dougray Scott, Gabe Luna y Alex Shaffer.