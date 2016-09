David Bustamante se queda con las ganas

La muerte de 'El Divo de Juárez' tomo por sorpresa al cantante español, pues tenían varios proyectos en puerta

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2016).- Este sábado 3 y domingo 4 de septiembre en el Auditorio Telmex —en el marco del Encuentro del Mariachi y la Charrería— Alejandro Fernández no estará solo, lo acompañará su amigo David Bustamante. El cantante español se encuentra en Guadalajara para promocionar su más reciente disco “Amor de los dos”, un homenaje a la música ranchera, pero con acordes de orquesta. Durante los dos espectáculos de “El Potrillo” entonarán juntos “La Puerta”, canción que se incluye en el álbum de Bustamante.

En entrevista para EL INFORMADOR, el español reconoce que tenía 12 años sin pisar Guadalajara, y no por desdén, sino porque se había convertido en padre y quería darle espacio y tiempo a su hija Daniella.



“Estoy muy emocionado porque tenía muchas ganas de volver y es porque no tenía el disco adecuado, además fui papá, tengo una niña de ocho años y no quería perderme de muchas cosas, pero ahora tengo el tiempo de ella, es la más orgullosa, me entiende y me apoya. Yo soy una persona muy familiar, me costaba separarme, sobre todo en los momentos de crianza, cuando se está formando un ser. Estoy muy emocionado sobre la acogida que ha tenido el disco, ha sido increíble, no sólo en España, también aquí en México”.

Para Bustamante era un gran reto interpretar canciones mexicanas tan arraigadas en la memoria colectiva, pero su pasión por nuestra música, le dio un entendimiento de está y la dotó de su estilo y esencia, así como lo hizo décadas atrás Rocío Dúrcal.

“Soy muy amante de México desde hace muchos años, yo crecí con estas canciones, mi papá me ponía a estos cantantes, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, a Rocío Dúrcal”.

Cantaría con Juan Gabriel

La noticia de la muerte de Juan Gabriel, tomó por sorpresa a Bustamante, él estaba en un showcase en la Ciudad de México cuando se enteró del deceso. “Me partió el alma, yo he tenido la inmensa fortuna de que él creyera en mí, de que me invitara a cantar en ‘Los dúo 2’ —con ‘Luna Llena’— y tenía previsto acompañarle en el Auditorio Nacional. Y me quedo con las inmensas ganas de abrazarlo y de convivir con él, de agradecerle todo lo que ha hecho por la música; al final soy parte de esa generación que ha crecido con su música y gracias a personas como él nos hemos enamorado de este mundo y hemos querido ser artistas, me quedo con mucha pena”.

SABER MÁS

Sus planes

Los planes más próximos de Bustamante es reencontrarse con “Operación Triunfo” luego de 15 años, realizarán un concierto con todos los que participaron.