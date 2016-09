Garbage y el secreto contra el aburrimiento

Llevan juntos 20 años viviendo el éxito; mañana descargarán toda su energía en el Teatro Diana

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2016).- Todo comenzó hace más de veinte años, cuando se lanzó el disco debut de Garbage. Sencillos que se convertirían en clásicos auguraban una discografía sólida, que se ve complementada este 2016 con “Strange Little Birds”, su sexto disco de estudio.

El cuarteto conformado por Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig llegará a Guadalajara en la gira promocional de su nuevo disco, para encontrarse con sus fans en el Teatro Diana. A un día de su presentación, EL INFORMADOR charló con Steve, guitarrista del grupo.

—¿Cómo han sido los conciertos con el nuevo disco?

—Ha sido un buen año en el trabajo. A la gente pareció que le gustó mucho el disco. Lo hicimos como lo hemos hecho en estos años: no vivimos en la misma ciudad, así que nos enviamos archivos de audio, de ida y vuelta, por correo. En cuanto sentimos que tenemos algo vamos a Los Ángeles, donde vive Shirley y Butch, y empezamos a grabar. Sacamos muchas canciones, como siempre: las buenas sobresalen y se quedan en el álbum. Empezamos el tour y va bien, tiene buena recepción en vivo. No tocamos el disco completo, creo que sería raro para la gente que no está familiarizada con las nuevas. El show incluye canciones de los discos anteriores y canciones del nuevo: es muy divertido tocar las viejas, sí, pero es bueno tocar las nuevas también, hacer que funcionen en el escenario. Siempre es un reto.

—¿Qué te divierte más de un concierto?

—Mi parte favorita del show es que no sabemos qué tipo de concierto será. Siempre son diferentes, en parte por el público. Depende de la ciudad y el país: es diferente la forma en que reaccionamos frente al público y también la manera en que la gente reacciona. Hemos sido muy afortunados en tener muchos fans, siempre son muy entusiastas, emocionados por estar allí. Eso nos divierte y hace que no sepamos bien qué va a pasar. Shirley en espacial: está muy concentrada en el escenario, y nadie sabe cómo se va a comportar. Se divierte mucho, entretiene mucho a la gente y siempre hay elementos desconocidos. Así ha sido en los veinte años. No somos el tipo de músicos que tocan el mismo show cada noche, nos aburriría, quizá. Nos gusta hacer las cosas diferentes, que sea un reto. Y que se note, que toda la gente se dé cuenta, que sea memorable para todos.

—Son más de veinte años juntos, sin ningún cambio en los integrantes, ¿cuál es su secreto?

—Si lo supiera, podría escribir un libro y vender muchos ejemplares. No sé, hemos sido muy afortunados en encontrar a estas personas con las que compartimos una visión de mundo, compartimos la amistad, mucha música que tiene muchas similitudes. No necesariamente escuchamos la misma música. Hay mucha química, lo que nos ha permitido estar juntos por más de veinte años. Es muy emocionante, muy divertido. Incluso en los días de descanso nos juntamos como amigos, creo que eso es muy raro, y tenemos suerte de ser así.

—Hablando de gustos musicales, ¿qué escuchas en estos días?

—Todos nuestros gustos musicales son muy diversos, es difícil responder. De cosas nuevas: creo que el nuevo disco de Radiohead es sorprendente, me gustó mucho la sección de cuerdas de ese disco, cómo usan los sonidos de la orquesta. Eso me ha llevado a escuchar música clásica, por alguna razón. En el backstage escuchamos muchas cosas viejas, folk, cosas psicodélicas. Cada uno tiene su gusto, y siempre hay cosas diferentes en el playlist. Es difícil decir nombres. Eso sí, no escuchamos mucho del pop actual.

—Dijiste que si supieras el secreto para estar en una banda exitosa por más de veinte años escribirías un libro, ¿qué te parecen las autobiografías de músicos? ¿Has considerado escribir algo?

—Nos gusta leer las biografías de músicos, a Butch y mí, creo que a Shirley también. Más que otras cosas. Estoy en casa y aquí tengo una gran pila de memorias de gente del rock. La Pete Townshend, esa estuvo muy buena, la historia de Keith Moon, la historia del rock en Detroit y Michigan, muchas cosas diferentes. Sí hemos hablado de hacer algo juntos en formato de libro, no sabemos si pasará o cuándo. Es algo que quisiéramos hacer. Creo que es una historia interesante, hemos estado muchos años juntos, los cambios en la música han sido sorprendentes. Hay mucho de qué hablar.