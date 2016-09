Esto estrenará Netflix durante septiembre

Calienta tus palomitas y prepara el sillón que el mes apenas comienza

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2016).- Comienza septiembre y Netflix le da la bienvenida con lo mejor de su contenido original y los estrenos de series y películas que muchos queremos ver.

Así que para hacerte la vida fácil y que puedas seleccionar entre todo lo nuevo que Netflix tiene para ofrecer te presentamos todos los estrenos que estarán disponibles a partir de este mes.

Ahora, es momento de que calientes tus palomitas y prepares el sillón que el mes apenas comienza y estos son los estrenos de la plataforma:

SERIES

Narcos - Temporada 2 - Ya disponible

Netflix continúa con su serie original en una temporada que narrará los últimos días del capo colombiano Pablo Escobar, que ahora se enfrenta no sólo a la DEA, sino que también deberá ocultarse del Cártel de Cali, Los Pepes y El Bloque de Búsqueda.

Marvel's Luke Cage - Temporada 1 - Disponible el 30 de septiembre

Tuvo su primera aparición en “Marvel's Jessica Jones” pero ahora tendrá 13 episodios para él solito, un paso más a la gran serie que unirá a todos los vigilantes de los barrios bajos de Nueva York, “The Defenders”.

Chef’s Table: France - Temporada 3 - Ya disponible

La tercera temporada de esta serie original de Netflix se centrará sólo en Francia, donde conoceremos a los mejores chefs de Paris, Roanne y Noirmoutier.

The 100 - Temporada 2 - Ya disponible

El grupo está disperso y desesperado por reunirse, pero ahora deberán adaptarse a un mundo nuevo y a un grupo de personas diferentes.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D - Temporada 3 - Ya disponible

Phil Coulson y Daisy Johnson continúan liderando y reclutando a más personas con poderes especiales para S.H.I.E.L.D. en un intento por arreglar el desastre ocasionado por Jiaying y sus Inhumanos.

Criminal Minds - Temporada 11 - Ya disponible

Una temporada que continúa con la misma dinámica que sus entregas anteriores pero que ahora presenta el regreso de Shemar Moore como Derek Morgan y la salida del personaje interpretado por Jennifer Love Hewitt.

Once Upon a Time - Temporada 5 - Ya disponible

Ahora tenemos a más personajes icónicos como Merlín, el Rey Arturo, Hércules, Megara, Hades, Mérida, Jekyll y Mr. Hyde.

Grey’s Anatomy - Temporada 12 - Ya disponible

Meredith intenta retomar su vida luego de la tragedia que presentó la temporada anterior y ahora tiene que lidiar con sus nuevos alumnos.

Family Guy - Temporada 13 - Disponible el 5 de septiembre

La familia continuará con sus irreverencias pero ahora, en un episodio especial, tendrán la visita de otra de las familias más irreverentes de la televisión: Los Simpson.

Del crepúsculo al amanecer - Temporada 3 - Disponible el 7 de septiembre

Retomamos las aventuras de los hermanos Gecko en su lucha por terminar con los mostruos serpiente y vampiros que controlar gran parte de México y Texas.

Scandal - Temporada 5 - Disponible el 15 de septiembre

Olivia y Fitz continúan con sus vidas luego del caos sucedido en la temporada anterior, sólo que ahora deberán tratar de continuar sin caer ellos mismos.

Billions - Temporada 1 - Disponible el 15 de septiembre

El fiscal de distrito Chuck Rhoades se plantea como propósito perseguir a Bobby Axelroad, un millonario sin escrúpulos, en su intento por terminar con los crímenes ocasionados por millonarios protegidos.

How To Get Away With Murder - Temporada 2 - Disponible el 16 de septiembre

Una temporada llena de más suspenso. Los secretos, suicidios y muertes inesperadas continuarán apareciendo para ser meticulosamente resueltos.

iZombie - Temporada 1 - Disponible el 17 de septiembre

Liv es una médico que extrañamente se convierte en zombie. Para no morir totalmente tiene que comer cerebros, asi que consigue un empleo en una morgue, donde se da cuenta de que al comer los cerebros obtiene los recuerdos del fallecido y así logra ayudar a resolver diversos crímenes.

Supergirl - Temporada 1 - Disponible el 29 de septiembre

Kara es enviada a la Tierra para proteger a su primo Kal-El, pero algo sale mal. Para su llegada, su primo ya se ha convertido en Superman y ella comienza a desarrollar sus poderes y usarlos para el bien como Supergirl.

PELÍCULAS

Kill Your Darlings - Ya disponible

Seguimos la vida de jóvenes poetas de la generación del beat, quienes viven entre aventuras llenas de drogas, sexo y la contra cultura.

Los Indestructibles 3 - Ya disponible

Barney Ross es perseguido por su antiguo socio y ahora traficante de armas Conrad Stonebanks. Cuando una misión sale mal, Ross reúne a su antiguo equipo y va detrás de Stonebanks con una misión: asesinarlo.

La gran apuesta - Disponible el 7 de septiembre

La película que narra lo sucedido previo a la gran recesión de 2008, donde el experto Michael Burry y otros banqueros y millonarios vieron algo que estaba por suceder, se prepararon y comenzaron la crisis para hacer dinero a costa de la desgracia de millones de personas.

Damas en guerra - Disponible el 11 de septiembre

Una comedia donde vemos a Annie en medio de celos y falta de dinero cuando su amiga Lilian le pide que sea su dama de honor.

Oz: El Poderoso - Disponible el 15 de septiembre

Oscar Diggs, un mago callejero y estafador es trasladado al mágico mundo de Oz, donde dejar de lado su pasado y buscar la bondad que tiene muy en el fondo de su corazón.

Campamento del terror - Disponible el 29 de septiembre

Un terrible virus infecta a niños en un campamento de verano. La enfermedad los convierte en seres altamente violentos, así que los cuatro guías deberán hacer lo que sea para sobrevivir.

Tortugas Ninja - Disponible el 30 de septiembre

Una versión actualizada del clásico de las historietas y la televisión de finales del siglo pasado. Un reinicio producido por Michael Bay.

This Is The End - Disponible el 30 de septiembre

Cada uno de ellos se interpreta a sí mismo. Tenemos a James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill, Danny McBride, Craig Robinson y Michael Cera quienes en medio de una fiesta son testigos del Apocalipsis. Ahora sólo les queda drogarse, emborracharse y prepararse para el final.

DOCUMENTAL

Senna - Disponible el 11 de septiembre

Seguimos la vida, la gloria y muerte del conductor brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Audrie & Daisy - Disponible el 23 de septiembre 3

Los directores Bonni Cohen y Jon Shenk abordan la cultura de la violación en la que vivimos como sociedad mediante el papel que tienen las redes sociales en las vidas de los jóvenes.