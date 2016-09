Jorge Falcón y Teo González, juntitos y también revueltos

Ambos comediantes presentarán su show en el Teatro Galerías el 2 y 3 de septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2016).- La felicidad como muchos otros sentimientos se contagian; por eso se dice que para llegar a ser comediante, primero quien dirá el chiste deberá sentirse en sintonía alegre y buena vibra, para que los asistentes puedan disfrutar del show; asimismo, otro recurso que Jo-Jo Jorge Falcón y Teo González suelen emplear para brindar un espectáculo de calidad es su larga trayectoria en el mundo de las risas y las carcajadas, pues en palabras de ellos, no cualquier persona que tenga la capacidad de hacer pasar un rato divertido podrá nombrarse como comediante.



Pero para la fortuna de Jorge y Teo, su carrera artística se ha consolidado a tal grado de presentar el espectáculo "Juntos por primera vez, pero bien revueltos", en la que ambos destacarán en escena su sello personal "por el que la gente nos ha identificado por tanto tiempo", dijo Jorge, en rueda de prensa.



"De hecho, creo que podríamos ser presidentes de la República porque llevamos más de 40 años en decir pend.... Nos reímos mucho de las situaciones cotidianas que acontecen y vamos sacando en sketches cosas nuevas y simples. Vamos a sacar a relucir mucha alegría, sorpresas y cosas buena onda", señaló Falcón.



Clásico más que moda



Sobre los recientes frutos del Stand Up Comedy, los comediantes señalan que para ellos es más importante rescatar la comedia clásica que lo que se vuelve moda y luego desaparece.



"Hay gente que dice, ustedes ya no le entran al stand up, pero en el show de nosotros hay una parte que hacemos stand up, lo que pasa que esa vertiente es una moda, y es más importante ser clásico. Conocemos compañeros que en un año ya no están y nuestra trayectoria es una bendición", resaltó Teo.

"Juntos por primera vez, pero bien revueltos" / 2 y 3 de septiembre / Teatro Galerías / boletos a la venta en el teatro; los precios oscilan entre 300 y 600 pesos.

