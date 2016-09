Diseños indígenas no son robados: Sara Sampaio

La modelo opina que el tema no es negativo ya que resalta la cultura del país

CIUDAD DE MÉXICO (02/SEP/2016).- La modelo portuguesa Sara Sampaio, embajadora de la moda en el Fashion Fest colección otoño-invierno, ofreció ayer jueves una conferencia de prensa en la que habló de la polémica que existe actualmente sobre los diseños nacidos de los pueblos indígenas y que son utilizados por las grandes marcas y diseñadores, muchas veces sin reconocer su origen como ocurrió con la diseñadora Isabel Marant recientemente y que dice, es un tema delicado peor no siempre negativo.

"Yo no pienso que las marcas digan voy a usar esto, me lo voy a robar y no dar un crédito por ello, creo que en realidad acogen la cultura y eso es hermoso de ver. Los diseños que salen inspirados en México, muestran que la gente ama este tipo de cosas que se crean aquí y se abren a dar a conocer una parte del país que la gente no conoce y hará que más personas quieran venir a este país, no creo que sea necesariamente malo".

La modelo de Victoria's Secret también se mostró feliz de que exista todo un movimiento actualmente en el que la moda está volteando a ver a las tallas grandes.

"Me gusta la forma en la que la moda se está abriendo a la industria además de las chicas delgadas y extremadamente altas, ellas no son las que compran esas ropas, las pasarelas se están abriendo a todo tipo de mujeres con todo tipo de cuerpo y tallas, es increíble ver toda esta diversidad, trato de ver más como la moda está intentando cambiar".

Ella por su lado reconoció que es una mujer sencilla y no obsesionada por la moda, incluso, dice, es una flat girl.

"Mi novio. Me pide que use tacones y le digo que trate de caminar en eso, no es cómodo" dijo, eso sí, para ella la comodidad no está peleada con la elegancia.

La edición número 27 del Fashion Fest en su temporada otoño invierno está integrada por cuatro tendencias: artesano, multicultural, cómic y galáctico. La primera justo retoma elementos tradicionales para mezclarlos en esta tendencia.