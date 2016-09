Jaime Maussan promociona la serie 'Stranger Things'

El conductor de Tercer Milenio acude al pueblo de Hawkins, Indiana, para investigar las misteriosas desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (02/SEP/2016).- El conductor del programa Tercer Milenio, Jaime Maussan, realizó un promocional para la segunda temporada de la serie de Netflix, "Stranger Things".

En el video creado para Latinoamérica, se ve al conductor acudir al pueblo en el que se desarrolla la serie.

Hace unos días Netflix confirmó que segunda temporada tendrá nueve episodios que debutarán en 2017.

Tanto los creadores y guionistas de la serie, los hermanos Duffer, como los productores ejecutivos Shawn Levy y Dan Cohen, volverán a ser parte del equipo a cargo de la nueva temporada.

"Stranger Things" se centra en los extraños acontecimientos que ocurren en un pueblo de Estados Unidos a comienzos de los años ochenta.

La desaparición de un niño de 12 años, Will (Noah Schnapp), marca el inicio de la historia. Mientras su madre (Winona Ryder) inicia una frenética búsqueda, uno de los mejores amigos de Will, Mike (Finn Wolfhard), conoce a una niña con habilidades extraordinarias, Once (Millie Bobby Brown), quien le asegura que puede ayudarlo a encontrar al menor perdido.